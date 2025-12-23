写真撮影に応じる堀琴音 「目を開けて！」の声にカッと目を見開く面白顔で爆笑を誘う
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。JLPGAアワードの会場で撮影に応じる堀琴音と、その様子を見つめる3選手の楽しいやり取りを動画で投稿した。
【動画】堀琴音の撮影を盛り上げる3人のギャラリーが楽し過ぎる！
イベントロゴの隣に立った堀は「歯を出さない方が、目大きく見えない？」と言いながらポーズ。そして始まった撮影を見ながら、堀に「可愛い〜！」と声をかけていたのは脇元華、金澤志奈、永峰咲希の3人だった。最初は予定通り口を閉じていた堀だったが、途中ではにっこりと笑顔に。すると脇元は「歯出すやん、結局」と一言。この後も3人は「いいよ〜！」「リップ可愛いね、その赤」と撮影を盛り上げる。そこへ飛び出した「目開いてる〜」には思わず大笑い。続けて堀に「目開けて！」と声をかけると、堀は大きく目を見開いた面白顔を見せてさらに爆笑を誘っていた。この動画を見たファンは「ナイスこっちゃん笑」「美しい可愛い容姿端麗顔ちいちゃ」「愉快な仲間達ですね」「撮影、やりにくそう！」などたくさんの感想が寄せられていた。今シーズン、堀はメジャー大会「日本女子オープン」で3年ぶり3勝目、永峰は「資生堂・JAL レディスオープン」で5年ぶり3勝目を挙げた。またプロ9年目の金澤はメジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で、プロ8年目の脇元は「伊藤園レディス」で初優勝を飾っている。4人の選手のファンは、来年も再びこの会場に戻ってくることを願って、熱い声援を送り続ける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
