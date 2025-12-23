日本勢では松山英樹、片岡尚之が出場へ マスターズ招待状が続々と到着
選手たちが続々と、「マスターズ」の招待状を受け取っている。昨年、プレーオフでローリー・マキロイ（北アイルランド）に敗れたジャスティン・ローズ（イングランド）は22日、主催するオーガスタ・ナショナルGCから届いた招待状を、自身のSNSに掲載した。
2026年のマスターズは4月9日に開幕。緑色の封書の中には、名前が手書きの美しい招待状。ローズは「マスターズはいつも、少し早めのクリスマスギフトを贈ってくれる」とコメントを添えた。また、DPワールド（欧州）ツアー「アフラシアバンク・モーリシャスオープン」を終え、25年の世界ランキングポイント獲得試合がすべて終了。同日付で発表された世界ランキング50位までに、マスターズ出場権が与えられた。同大会で2位に入ったライアン・ジェラルド（米国）が57位から46位に順位を上げて滑り込み。ミンウー・リー（オーストラリア）、キム・シウー（韓国）、アレックス・ノレン（スウェーデン）など新たに13人を加え、現在、出場権を得るのは86人となった。マキロイ、タイガー・ウッズ、スコッティ・シェフラー（ともに米国）、ジョン・ラーム（スペイン）、そして21年覇者の松山英樹など、歴代チャンピオンは総勢20人。日本勢では「日本オープン」を制した片岡尚之も出場権を得ている。マスターズは4つのメジャー大会の中でもっとも出場人数が少なく、1996年以降で100人を超えたことは一度もない。マスターズの出場チャンスはまだ残っている。1月「ラテンアメリカ・アマチュア選手権」と2月「南アフリカオープン」の勝者、1月に開幕する米国男子ツアーのマスターズ前週までの12大会の勝者が、出場権を獲得。また、開幕直前の世界ランキング上位50人にも、最後の招待状が贈られる。（文・武川玲子=米国在住）
