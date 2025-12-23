サンコー、2026年福袋「第二弾」を発売、第一弾売り切れで緊急追加
サンコーは12月22日、「2026年サンコー福袋“第二弾”」の販売を開始した。第一弾が好評により売り切れ続出となったことを受け、緊急で追加の福袋を用意した。
サンコーの福袋に第二弾
今回追加されたのは、13,000円、15,000円、16,000円の3種類の福袋で、いずれも数量限定。サンコー公式通販サイトおよび楽天ショップで販売する。
初めてのサンコー福箱
13,000円の「せっかちさん専用、スピード家電福箱」は、4点の商品を詰め合わせており、現行販売価格相当額は約24,000円。15,000円の「初めてのサンコー福箱“中級編”」は同じく4点の詰め合わせで、約29,000円相当となる。
せっかちさん専用、スピード家電福箱
最も高額な16,000円の「広報担当しのちゃん選定福箱」は5点入りで、約37,000円相当の内容だ。いずれの福袋も、通常販売価格の約半額程度で購入できる。
広報担当しのちゃん選定福箱
12月25日14:00までの注文（決済完了が条件）は年内に発送。それ以降の注文は2026年1月8日ごろから順次発送する。
