¼«Å¾¼ÖÄÌ¶Ð¤ËÊØÍø! ÃÏÌ£¡Á¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¿À¥°¥Ã¥º3Áª¡Ú¥×¥í¤¬¿äÁ¦¡Û
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¡£
¼«Å¾¼Ö¤ËÅ»¤ï¤ë¾®¤µ¤ÊÌÌÅÝ¤ä¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁàºî´¶¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¥Ø¥Ã¥É
¶õµ¤Æþ¤ì¤ÎÌÌÅÝ¤ò·Ú¸º
Âç¤²¤µ¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÏÀ°È÷ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²ò·èºö¤ÎÁ°¤Ë¡¢¶õµ¤°µ¤Î½ÅÍ×À¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÌò³ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£µ¡Ç½¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ4¼ïÎà¤¢¤ë¡£
1.¼ÖÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë
2.ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë(Áö¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë)
3.¶Ê¤¬¤ë(¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥°¥ê¥Ã¥×)
4.¿¶Æ°¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë(²÷Å¬À)
¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Â¿¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¤âÀÇ½¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ÖÂÎ¤Î»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ë¡£ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÃÂ®¤·¤¿¤ê¥Ö¥ì¡¼¥¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤ÎÀÇ½¤À¡£¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ë¤È¤¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥³¥Ü¥³Æ»¤ÎÁö¹Ô´¶¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¿¶Æ°¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤â¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
²ò·èºö¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ë¥Ö(¥³¥¢)¤Î¸ò´¹¡£¥¿¥¤¥ä¤Ë¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¥Ð¥ë¥Ö¤Ë¤Ï¼ïÎà¤¬3¤Ä¤¢¤ë¡£¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë(¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê)¤Ï±Ñ¼°¡¢°Â²Á¤Ê¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤äMTB¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÆ¼°¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ©¼°¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ñ¼°¥Ð¥ë¥Ö¤ÏÈùÄ´À°¤¬¤·¤Å¤é¤¯¡¢¶õµ¤°µ¤âÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤Ê¤¤
¼èÉÕ¤±¤Ï¶Ë¤á¤Æ´ÊÃ±
¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥ë¥Ö
¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±Ñ¼°¥Ð¥ë¥Ö¤¬¤Û¤Ü100%¤òÀê¤á¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥ë¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¶õµ¤Æþ¤ì¤ÎÆþ¼ê¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢Êä½¤ÉôÉÊ¤â´ÊÃ±¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ä¹½ê¤À¡£¤¿¤À¤·¹½Â¤¾å¡¢¶õµ¤°µ¤ÎÄ´À°&Àµ³Î¤ÊÂ¬Äê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤«¤Ä¡¢Àµ¤·¤¤¶õµ¤°µ¤Ë¤·¤Å¤é¤¤Í×°ø¤À¡£
¤³¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡È¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥ë¥Ö¡É¤À¡£¡Ö»Ò¶¡¤¬½¾Íè¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤À¤È°·¤¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¤ò»È¤¨¤ÐÃ¦Ãå¤¬³Î¼Â¡¢´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¡È¥·¥å¥ï¥ë¥Ù¡É¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢±Ñ¼°¡¢ÊÆ¼°¡¢Ê©¼°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥ë¥ÖÍÑ¤Ë¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ûÂ¸¤Î¥Ð¥ë¥Ö¥³¥¢¤ò³°¤·¡¢¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤òÖÈ¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Çºî¶È»þ´Ö¤Ï5Ê¬¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥ë¥Ö¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¼ê¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¥Á¥§¡¼¥ó¥ï¥Ã¥¯¥¹
¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤ÎºÇ¹âµé½á³ê¥·¥ê¡¼¥ºHALO
¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þ¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¼Ò¤Î¡È¥Ø¥¤¥í¡¼¡¦¥Û¥Ã¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹¡É¤À¡£
¥Á¥§¡¼¥ó¤Î½á³êÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ª¥¤¥ë¤òº¹¤¹ÊýË¡¤È¥ï¥Ã¥¯¥¹½èÍý¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£¸å¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥¤¥í¡¼¡¦¥Û¥Ã¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹âÀºÀ½¥Ñ¥é¥Õ¥£¥ó¡¢µå¾õ¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯Î³»Ò(Ãâ²½¥Û¥¦ÁÇ)¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥É¥é¥¤¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·ÁÀ®¡£Ëà»¤Äã¸º¤ÈÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿ºÇ¹âµé¤Î½á³êÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡£
±ø¤ì¤ä¿åÊ¬¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥ª¥¤¥ë¤è¤ê¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þ¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â±ø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Å¾¼ÖÄÌ¶Ð¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Ü¹©ÊýË¡¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³°¤·¤ÆÀö¾ô¡£¥Ú¥ì¥Ã¥È¾õ¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÅòÀù¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ3Ê¬¤Û¤É¥Á¥§¡¼¥ó¤òÄÒ¤±¤ë¡£°ú¤¾å¤²¤Æ30Ê¬´¥Áç¤µ¤»¡¢Í¾Ê¬¤Ê¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÙæ¤ó¤ÇÍî¤È¤»¤Ð´°Î»¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÆÉ¤à¤è¤ê¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ï25ËÜÊ¬¤ò½èÍý¤Ç¤¤ëÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢6,300±ß¤È¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¡£
Ç®¤·¤¿¥Ù¥ì¥Ã¥È¤Ë3Ê¬¤Û¤ÉÄÒ¤±¤ë
ÀìÌçÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ï¥Ã¥¯¥¹½èÍý¤ò»Ü¹©¤·¤¿¤ê¡¢½èÍýºÑ¤ß¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤òÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹©ÄÂ¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾õÂÖ¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤¬¡¢¿·ÉÊ¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤é3,000±ß¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬Áê¾ì¡£µ÷Î¥¤Ï800Ò¤Û¤É¤ÎÂÑµ×À¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥®¥ä¤Î»õÀè¤Ë¤â¥ï¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆëÀ÷¤ß¡¢Áö¹Ô²»¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç²ò¾û
¥¢¥×¥ê¤Ç²ò¾ûÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë
»Ü¾û¤òËº¤ì¤ë¤È5Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ËÅð¤Þ¤ì¤ë¡£½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¼«Å¾¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î40.9%¤¬¼«Å¾¼Ö¤ÎÅðÆñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë(auÂ»ÊÝ2022Ç¯Ä´ºº)¤È¤¤¤¦¡£ÅðÆñËÉ»ß¤Ë¤ÏÃóÎØ¾ì½ê¡¢»Ü¾ûÊýË¡¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹©É×¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ü¾û¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
³ó¤ÎÃæ¤«¤é¼«Å¾¼ÖÍÑ¤Î¸°¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¸°¤ò²ñ¼Ò¤ä²È¤ËËº¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤·¡¢ÉÔÊØ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢±Ø¤Î²þ»¥¤òÀÚÉä¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤È¡¢IC¥«¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ìÅÙ¡¢ÍøÊØÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤é¡¢¸µ¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥»¥µ¥ß¥µ¥¤¥¯¥ë2¤Ï¡¢½»ÂðÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ëCANDY HOUSE JAPAN¤Î¼«Å¾¼ÖÍÑ¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤È¥Ö¥ë¡¼¥È¥¥¡¼¥¹¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢ÊªÍý¸°¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¸°¤ò²ò¾û¤Ç¤¤ë¡£
¥»¥µ¥ß¥µ¥¤¥¯¥ë2¡£¿§¤ÏÇò¤È¹õ¤¬¤¢¤ë
¼èÉÕ¤±¤Ï¥×¥é¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼1ËÜ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£É®¼Ô¤Î¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÇã¤¤Êª¥«¥´¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î°ÌÃÖ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢15Ê¬ÄøÅÙ¤Çºî¶È¤Ï´°Î»¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤é5Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¡£
»È¤¤»Ï¤á¤Æ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ÈÂ²¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£±ØÁ°ÃóÎØ¾ì¤Ê¤É¤Ë²ÈÂ²¤¬Ãó¤á¤¿¼«Å¾¼Ö¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¸°¤¬²ò¾û¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤À¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤¬¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ø¤«¤é²È¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤ÇÌÈÄä¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤àÆü¤Ï²ÈÂ²¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤¿µ÷Î¥¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âËþÂ¤À¤¬¡¢¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤éÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç»ØÌæÇ§¾Ú¤äNFC²ò¾û¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÃÏÌ£¤ËÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¡×¤ÈÄü¤á¤º¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
µÆÃÏÉðÍÎ ¤¤¯¤Á¤¿¤±¤Ò¤í ¼«Å¾¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£80Ç¯Âå¤«¤é¹ñÆâ³°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ä¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤ò¼èºà¤·¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ÎÉ¾ÏÀ¤ÏÄêÉ¾¤¬¹â¤¤¡£¶áÇ¯¤Ï¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹»Ø¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥Õ¥©¥ó¥É¤ä¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤Ê¤É³¤³°¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
