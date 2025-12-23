後輩芸人の“緊急事態”にお見送り芸人しんいちが放った一言に、スタジオが「最低やな」と騒然となる場面があった。

【映像】スタジオ騒然のしんいちの発言＆ドッキリの様子

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#4が、12月23日に配信された。

今回のドッキリは、偽番組の楽屋を舞台に、“5分後ジャストに電流が流れる椅子にターゲットを誘導する”という企画。ザ・マミィの酒井貴士が仕掛け人となり、「面白がって暴露される」日頃の恨みを晴らすべく、先輩芸人のお見送り芸人しんいちをターゲットに選んだ。

どんな話題を振っても全く席を立たないしんいちを前に、酒井はトイレに行くフリをして一度退席。「全然動かない。どうしたらいいんだ」と焦りの表情を見せつつ、「ナチュラルな演技やりすぎたんで、迫真の演技に変えようかな」という作戦を決行した。

楽屋に電話しながら戻った酒井は、「ちょっと待ってください、それだけは勘弁してくださいよ！」「その記事出されたら終わりじゃないですか」と、意味深な単語を並べ立ててしんいちに“緊急事態”を訴える。

続けて「林田がやらかしました」と相方の不祥事を報告すると、しんいちは「お前は活動できるやろ？ ええやろ」と即座に返答。やらかしたのはオンラインカジノだという説明には、「大丈夫やって、今。出てこれるって」「お前のほうがバレたらヤバいことしてるやろ」と突き放す。さらに酒井が自身の不倫の記事も出ると告げると、しんいちは「終わってんな。不倫しとったんかい、お前（笑）」と笑いながら反応した。

この一連のやり取りに、スタジオMCの岡野陽一と相席スタート・山添寛は「最低やな、コイツ。ピン芸人やな」「すごいわ」と驚きのコメント。また、岡野が「林田の返し、めっちゃ怖くなかった？」と投げかけると、山添も「『林田がオンカジでいなくなっちゃう』『お前残ってるしええやん』って、あれは怖い。ああやって過去の相方たちをお見送りしていってんねん」とツッコミを入れていた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）