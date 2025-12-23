今年１月に離婚が成立した米歌手ジェニファー・ロペス（５６）と同俳優ベン・アフレック（３３）が２週続けて仲睦ましいツーショットが目撃され、復縁説が急浮上している。

米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライオン」によると、ロペスとアフレックは今週、ロサンゼルスのショッピングモール「ブレントウッド・カントリーマート」でクリスマス前のホリデーショッピングを楽しんでいる様子がみられた。

アフレックと元妻で女優ジェニファー・ガーナーとの長男サミュエル君（１３）も２人に同行し、高級ブランド店「ドーエン」や「セザンヌ」を訪れた後、ハイカジュアルレストラン「ファームショップ」で軽食をとったという。

ロペスとアフレックのツーショット姿は先週も、ロペスと元夫で米歌手マーク・アンソニーとの娘エメさん（１７）と、アフレックとガーナーの娘フィンさん（１６）が出演した学校の演劇を一緒に観劇しているところを目撃されている。

同サイトは関係者の話として、「アフレックとロペスは離婚後の緊張した時期を経て良好な関係になった今、結婚していた時に一緒に暮らして仲良くなったそれぞれの子供たちとクリスマスを一緒に過ごしたいと考えている。でもガーナーは乗り気ではなさそうだ」と伝えた。

関係者はまた、ベンは昨年同様、ロペスとガーナーと時間を分けてクリスマスホリデーを過ごしたいと考えているが、ロペスは２つの家族を合わせて大家族で何か特別なことをしたいと強く望んでいると指摘。

「彼女はベンと子供たちを連れてどこかのリゾート地に行き、太陽の下でリラックスして子供たちとゆっくり会話を楽しみ、ベンとの間に残る気まずさを解消したいと願っている」と明かし、２人の復縁をほのめかした。