BE:FIRST・MANATO、ディズニーコラボ話題沸騰「CDTV」オフショットに「ラプンツェルみたい」「歌とのギャップすごい」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/12/23】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の公式Instagramが、22日に更新された。MANATO（マナト）のオフショットに注目が集まっている。
【写真】BE:FIRST・MANATO「歌とのギャップすごい」オフショット
同日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』（18時〜）にBE:FIRSTが生出演。自身の楽曲『空』を生歌唱したほか、MANATOはディズニーソングの名曲を歌い継ぐスペシャルメドレーにも参加し、7⼈組ガールズグループ・HANA（ハナ）のKOHARU（コハル）とともに『塔の上のラプンツェル』の『輝く未来』を披露した。名作の映像とともに美声を届け、SNS上では「レベル高い」「上手すぎる」「リアル王子様」「素敵なハーモニー」と大きな反響を呼んだ。
放送後、BE:FIRSTの公式アカウントは「2025.12.22 TBS『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』BE:FIRST “空” solo look」と紹介し、各メンバーのソロショットを公開。他メンバーがスタイリッシュなポーズを決めるなか、MANATOは階段の手すりを使ったユーモア溢れるポーズを披露した。
番組やイベント出演後のソロショットでたびたびお茶目なポーズをして話題を呼んでいるMANATO。今回のポーズにもファンから「MANATO期待を裏切らない」「過去最高傑作きた」「わんぱくすぎて可愛い」「好きすぎる」「歌とのギャップすごい」と反響が寄せられた。
また、MANATOのポーズを『塔の上のラプンツェル』の主人公・ラプンツェルが自分の長い髪の毛をブランコのようにしてはしゃぐ姿と重ねたファンも多く「既視感あると思ったらもしかしてラプンツェルしてる？」「ラプンツェルみたい」「王子様じゃなかった（笑）」「完璧に再現してる」「1人2役してたとは」などの声も上がっていた。（modelpress編集部）
◆MANATO「CDTV」オフショットに注目集まる
◆MANATOのソロショットが話題
