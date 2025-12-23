

2026年3月1日 高松市で開催

百十四銀行（本店：香川県高松市）は子どもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP（本社：東京都中央区）の監修のもと、香川県内在住の小・中学生を対象に、仕事を体験できるプログラム「Out of KidZania in かがわ」を、2026年3月1日（日）に開催します。

百十四銀行が2028年に創業150周年を迎えることを記念し、次世代を担う子ども達に夢と希望を届けることが目的です。

12月23日正午から抽選制の参加受付を開始しました。なお、「Out of KidZania」の香川県での開催はこれが初めてで、地方銀行が主催するのも全国初となります。

気になる仕事体験は「神主・巫女の仕事」や「杜氏（とうじ）の仕事」、「移住コーディネーターの仕事」、「パティシエの仕事」、「カーネーション生産者の仕事」など、全43種です。参加費は1プログラムにつき500円です。また別途、材料費がかかるプログラムもあります。

体験後は専用通貨「イイヨ」でお給料を受け取り、会場内の特設店舗「イイヨモール」で買い物に使用することができます。

主催者は子どもたちが自分自身のキャリアに対する考え方を広げるとともに、仕事の楽しさや働くことの意義を楽しみながら学ぶ貴重な機会になることを期待しています。

WEBの参加受付（抽選制）は専用HPで受け付けています。