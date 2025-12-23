正月恒例の箱根大学駅伝でエースが集うのは「花の2区」だが、21日に京都で行われた全国高校駅伝の男子は、福島の学法石川が2時間0分36秒の大会新記録で初優勝を飾った。同校で驚異的な走りを見せたのが、エース区間である「花の1区」（10キロ）で28分20秒で区間賞を獲得した増子陽太（3年）。昨年、八千代松陰（千葉）の鈴木琉胤（早大1年）がマークした日本人最高記録（28分43秒）を大幅に更新した。

増子は中学3年の全日本中学選手権3000メートルで1位となり、高校では5000メートルで好記録を連発。先月の日本体育大学長距離競技会でも高校歴代3位の13分27秒26をマークした。昨年から貧血やケガに苦しみ、今年はインターハイに出場できなかったが、体調が戻り、夏場過ぎから本来の走りが戻ってきた。そんな超高校級ランナーはすでに早大進学が内定している。大学陸上界の関係者が言う。

「増子だけじゃない、この日の1区の上位陣はすべて早大に行く。28分40秒で、こちらも従来の記録を上回った2位の新妻遼己（西脇工=兵庫）に、3位の本田桜二郎（鳥取城北）です。昨年の全国高校駅伝の1区と3区で区間賞を取った鈴木琉胤と佐々木哲（佐久長聖=長野）も今年4月に入学している。早大は101回を数える箱根駅伝で優勝13回も、最後の総合優勝は2011年。古豪復活に本腰を入れ始めており、今年はベストメンバーを組めなかった出雲駅伝で2位に入り、全日本も5位と健闘。来年の箱根は往路優勝が目標のようですが、早ければ27年大会は総合優勝が狙える戦力が揃う。青山学院や駒大にとっては脅威になるでしょう」

早大の黄金時代が到来するのか。

◇ ◇ ◇

