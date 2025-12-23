２１日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が出演。恋愛観などが明かされた。

とても仲の良い友人だというボディービルダーでタレントの横川尚隆とともに登場し、占い師のシウマさんが２人を占った。

恋愛において匂いを重要視するという村重。「私、結婚できますか」というストレートな問いに「すぐできる」とシウマさんは即答。

村重の結婚期は２０２６年からだとし「すごく褒めてくれる人」と結婚すると占った。匂い以外の結婚の条件を聞かれると「私の話を聞いてくれるとか、怒らないとか、顔がかっこいいとか、面白いとか。しゃべらないでいてほしいときは黙ってられるとか。家にあんまりいない人とか。すっごいあります」と回答。

細かいところまで気にしてしまうという村重が、相手選びの際に何を大切にすればいいかを問うと、シウマさんに「匂い。それで何とか許せるようになるので結果。下手すると脇の匂いとか好きかもしれない」と言われ「あるんですよ自分の中で。ここの臭いラインだったら大丈夫とか、ちょっと普段嗅げないところが嗅げると好きになっちゃう」と明かした。