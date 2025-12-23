日本時間午後１０時半に７－９月期の米国内総生産（ＧＤＰ）速報値が発表される。大方の予想は前期比年率換算３．３％増となっており、４－６月期の同３．８％増から成長が鈍化すると見込まれている。米アトランタ地区連銀の経済予測モデル「ＧＤＰナウ」は、７－９月期の米ＧＤＰを前期比年率換算３．５％増としており、７－９月期の米ＧＤＰ速報値が予想を上回る結果になるようであれば、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には１０月の米耐久財受注速報値も発表される。総合の大方の予想が前月比１．５％減、輸送用機器を除いた大方の予想が同０．３％増となっており、前月比では、総合が３カ月ぶりに減少する一方、輸送用機器を除くと６カ月続けて増加するとみられている。



さらに、日本時間午後１１時１５分に１１月の米鉱工業生産指数も発表される。大方の予想は前月比０．１％上昇しており、前月比では２カ月続けて上昇すると見込まれている。



MINKABU PRESS

