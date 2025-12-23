シンガー・ソングライターの米津玄師が大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に白組で出場することが２３日、同局から発表された。劇場版「チェンソーマン レゼ篇」主題歌として書き下ろしたヒット曲「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」を披露する。

米津は「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で３回目になりますが、音楽を始めた当初は、紅白に３回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした」と感慨。「３回目にふさわしいと皆さんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精いっぱい楽しくやりたいです。よろしくお願いします」とコメントした。

「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」はビルボードジャパンのストリーミングチャートの累計再生回数がＹＯＡＳＯＢＩ（５週）を抜き、史上最速（４週）で１億回を突破。現在は再生回数２億回を超え、同チャート１３週連続で１位を記録している。

米津は２０１８年（白組）、２４年（特別企画）に続き、３回目の出場。この日まで白組が２０組、紅組が２１組だったため、白組の残り１枠に注目が集まっていた。これで白組、紅組が同数となった。

【米津玄師と紅白】

２０１８年 「Ｌｅｍｏｎ」※大塚国際美術館から中継

２０２４年 「さよーならまたいつか！」※特別企画