歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。年末年始に開催予定の「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-」に向けた準備に本格的に入ったことを報告しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「いよいよラストスパート」 カウントダウンライブへ向け 「追い込みday1」開始を報告





浜崎さんは、「いよいよラストスパート 怒涛の追い込みday1」と投稿。ハッシュタグには「#ayucountdownlive20252026」「#WeAreAyu」「#Seichi」と記されています。







浜崎あゆみさんは、“聖地”代々木で、12月30日(火)と31日（水）の２日間の日程で、代々木でのカウントダウンライブを予定しています。「追い込みday1」という表現からも、本番に向けた集中的なリハーサルが始まったことが伝わります。







この投稿に、「三つ編みあゆさんかわいい」「いよいよですね 楽しみにしています」「年末って慌ただしいけど悔いの残らないようにリハーサル等頑張って下さいね」「家で配信で観ますので、めちゃめちゃ楽しみにしてますね」「ここ一年ますます生き生きしてるあゆちゃんの顔見れるようになって嬉しく思います」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】