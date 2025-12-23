「ごみ清掃芸人」を自称するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「大掃除が多いのかマイクロビーズが多く出されていました」「分からないと飛び散ってしまいます」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、「マイクロビーズです！」と貼り紙の貼られたごみ袋の写真と共に、「大掃除が多いのかビーズクッションのマイクロビーズが昨日、多く出されていました。」と投稿。





続けて、「わかりやすく他のごみとは別の所にわかりやすく出してくれると回収時に助かります！」と呼びかけ。

その理由について、「わからないと飛び散ってしまいますが、僕らがわかれば対処することができます！」と説明しました。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。



※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】