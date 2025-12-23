インターステラテクノロジズ、模擬衛星でアレーアンテナ地上原理実験に成功
インターステラテクノロジズは2025年12月22日、複数台の模擬衛星を用いて高性能なアレーアンテナを構成するための「地上原理実験」に成功したと発表しました。スマートフォンなど地上端末との直接通信（Direct-to-Device：D2D）を可能にし、圏外をなくす次世代高速通信衛星の実現に向けた基盤技術だとしています。
同社によると、今回の研究は東京科学大学白根研究室、岩手大学本間・村田研究室、マイクロウェーブファクトリーとの共同で実施。衛星同士が協調して飛行するフォーメーションフライト（編隊飛行）により、多数の超小型衛星を“1つの巨大な高利得アレーアンテナ”として機能させる構想を進めています。
一般的なアレーアンテナは、複数のアンテナ素子を並べて電気的に接続し、送受信信号を合成して高い利得（指向性・受信感度など）を得ます。一方、フォーメーションフライトを前提とした場合、アンテナ素子となる衛星は物理的に分離しているため、素子間の接続は配線ではなく無線になります。このため、従来のアレーアンテナとは異なる「統合技術」が必要になると説明されています。
今回の地上原理実験では、将来的に衛星数を1万〜10万機規模へ拡張することも見据え、衛星間の情報伝送や動作タイミング調整の方法を検討。超小型衛星に搭載可能な信号処理用のアナログ集積回路とアンテナを試作し、複数台の模擬衛星を用いたアレーアンテナで、スマートフォンで使われる周波数帯の電波の送受信に成功したとしています。
