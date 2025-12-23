SEVENTEENが、人気アニメシリーズ「BEASTARS」最終章のエンディングテーマを歌う。来年3月にNetflix（ネットフリックス）でグローバル公開される「BEASTARS FINAL SEASON」パート2のエンディング主題曲「Tiny Light」を担当することが決まった。所属事務所PLEDISが22日、発表した。

韓国地上波のSBSは24日「どんな逆境がきても、あなたを絶対に離さないという真心のこもった歌詞を速いテンポのドラムとリズミカルなギター演奏に溶かした曲だ。メンバーのWOOZI（ウジ）が作詞・作曲・編曲に参加し、SEVENTEENの躍動的でよどみないエネルギーが込められた音楽を誕生させた」と報じた。

SEVENTEENは、21日に開催した福岡公演で「Tiny Light」の音源一部が含まれた映像を奇襲公開した。

同アニメは、肉食動物と草食動物が共存する世界を背景に、自分の本能に向き合った若い動物たちの話を描いた青春ドラマ。同名の原作漫画は日本漫画大賞を受賞し、全世界累積販売部数1000万冊を超えるほど旋風的な人気を集めた。