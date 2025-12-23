¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ú¥ó¡ÖSOU¡¦SOU¡ß ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à4¡õ1Lite¡×¤¬È¯Çä¡ª
¡ÚSOU¡¦SOU¡ß ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à4¡õ1Lite¡Û ²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß
¡¡µþÅÔ¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOU¡¦SOU¡×¤Ï¡¢»°É©±ôÉ®´ØÀ¾ÈÎÇä¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ú¥ó¡ÖSOU¡¦SOU¡ß ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à4¡õ1Lite¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Á´3¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ2,200±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢SOU¡¦SOU ¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥à 4¡õ1Lite¡×¡£4¿§¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤È¥·¥ãー¥×(0.5mm) ¤òÈ÷¤¨¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢SOU¡¦SOU ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ô»úÊÁ¡Ö¿ô¤¢¤½¤Ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤ÊÁ¤Î¡Ö¤Í¤³¡×¡Ö¤Û¤Û¤¨¤ß¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£