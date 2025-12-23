ＩＧポートが３日ぶり急反発、「ハイキュー！！」の映画を２７年公開へ ＩＧポートが３日ぶり急反発、「ハイキュー！！」の映画を２７年公開へ

ＩＧポート<3791.T>は３日ぶりに急反発している。子会社のプロダクション・アイジーが制作中のバレーボールアニメ「ハイキュー！！」の劇場アニメ及びスペシャルアニメが２０２７年に公開されると発表したことが好感されている。



劇場アニメ「劇場版ハイキュー！！ＶＳ小さな巨人」は、２４年２月に公開され世界興行収入２００億円を記録した「劇場版ハイキュー！！ゴミ捨て場の決戦」の続編に当たり、全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高）で主人公が所属する烏野高校が準々決勝を戦う。一方、スペシャルアニメ「ハイキュー！！バケモノたちの行くところ」は同じ春高準々決勝の主人公が所属していないチーム同士の対戦を描く。公式サイトでは２１日に発表されていたが、会社側が２２日にリリースを発表したことで改めて注目されているようだ。



出所：MINKABU PRESS