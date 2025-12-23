ｉｓｐａｃｅ<9348.T>が後場中盤に力強い動きとなっている。午後２時ごろ、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と月着陸船の推進薬供給系に関する契約を締結したと発表しており、これが好材料視されている。



今回契約を締結したのは、「電動ポンプを用いた月着陸用推進系のリソース最適化検討」に関するもので、月着陸船の推進薬供給系に電動ポンプ式を適用することで、航行中の電力使用の増加を最小限に抑えつつ、推進系全体の軽量化を実現するための最適化検討を共同で実施する。また、最適化結果を活用して、月着陸船の性能向上に寄与する電動ポンプの機能や性能について評価を行うとしている。



