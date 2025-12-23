命がけの離婚劇！『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』2026年1月15日（木）より見放題独占配信スタート！

1989年に公開され、ある夫婦の壮絶な離婚騒動を冷徹かつユーモラスに描いて社会現象を巻き起こした『ローズ家の戦争』。この名作が、ハリウッドが誇る実力派俳優陣を迎え、現代版『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』として鮮烈に復活を遂げる。本作が2026年1月15日（木）17時より、ディズニープラスの「スター」にて見放題独占配信されることが決定した。

完璧だったはずの日常が崩壊！夫のクビをきっかけに開戦

物語の主人公は、順調なキャリア、愛らしい子供たち、そして誰もが羨む完璧な邸宅での生活を謳歌していた一組の夫婦。非の打ち所がない順風満帆な人生を歩んでいた二人だったが、夫が事業破綻し、解雇を宣告されたことで事態は一変する。

それまで積み上げてきた均衡は見事なまでに崩れ去り、心の奥底に封印していたライバル心と不満が、凄まじい勢いで火を噴くことに。一度は永遠の愛を誓ったはずの二人が、一歩も譲らぬ「命がけの夫婦喧嘩」へと突き進んでいく様は、痛快でありながらもどこか切なさを感じさせる。

オスカー女優×シャーロック！最高峰の才能が集結

監督を務めるのは、『オースティン・パワーズ』シリーズや『ミート・ザ・ペアレンツ』で知られるコメディ界の名手、ジェイ・ローチ。鋭いユーモアと人間ドラマを融合させる手腕は折り紙付きだ。脚本には、『女王陛下のお気に入り』や『哀れなるものたち』でアカデミー賞に2度ノミネートされたトニー・マクナマラが名を連ねる。マクナマラ特有の痛烈な風刺と緻密な心理描写が、夫婦の愛憎劇に圧倒的なリアリティを与えている。

そして、崖っぷちに立たされた夫婦を演じるのは、オリヴィア・コールマンとベネディクト・カンバーバッチだ。オリヴィアは『女王陛下のお気に入り』でオスカーを手にした演技派であり、ベネディクトはマーベルの「ドクター・ストレンジ」役から『SHERLOCK』など数多くの代表作を誇る名優。

この二人が繰り広げる、皮肉たっぷりの超速ラリー会話はまさに圧巻。劇場公開時には「今年観た映画で一番笑えた」「想像の100倍崖っぷち」といった絶賛の声が相次いだ。

『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』はDisney+（ディズニープラス）の「スター」で2026年1月15日（木）17時より見放題配信スタート！（海外ドラマNAVI）

