揚げたり焼いたりでこだわりの一皿に格上げ！おしゃれサラダ2品


生野菜のイメージが強いサラダですが、具材の一部を揚げたり焼いたりすると、見た目や味わいがまったく変わって、新鮮なひと皿になります。こうばしさや野菜の甘みが増すうえ、ひと手間かけただけあって、肉や魚介を加えなくても料理としての完成度が高まりますよ。ということで今回は、デパ地下のデリみたいな揚げ・焼きサラダレシピを2品紹介します。より「映え見せ」させる簡単テクニックも、ぜひご参考に。

■揚げごぼうとれんこんのみそマヨサラダ

こうばしいごぼうと、コクのあるみそマヨ味がマッチ

揚げごぼうとれんこんのみそマヨサラダ


【材料・2人分】＊1人分132kcal／塩分0.6g

・ごぼう・・・1/2本（約50g）

・にんじん ・・・20g

・れんこん・・・ 30g

・ベビーリーフ ・・・40g

■A＜混ぜる＞

　└牛乳 ・・・大さじ1

　└マヨネーズ ・・・大さじ2

　└みそ ・・・小さじ1

サラダ油

【作り方】

1．ごぼうはたわしでよくこすり洗いをし、皮むき器で食べやすい長さに薄く削り、さっと水にさらして水けを拭く。

2．にんじんはせん切りにする。れんこんは2mm厚さの半月切りにし、熱湯で約2分ゆでて水けをきる。

3．小さめのフライパンに油を3〜4mm深さまで入れて中火で熱し、1を入れて約3分カリッと揚げ焼きにする。

4．器にベビーリーフ、2を盛り合わせ、3をのせてAをかける。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

■グリル野菜のサラダ シーザーソース

家族ウケするチーズ風味のソースをたっぷり！

グリル野菜のサラダ シーザーソース


【材料・2人分】＊1人分171kcal／塩分1.0g

・さつまいも・・・ 100g

・かぼちゃ ・・・100g

・エリンギ・・・ 1パック（約100g）

■A＜混ぜる＞

　└プレーンヨーグルト・・・ 大さじ4

　└粉チーズ ・・・大さじ1

　└レモン汁 ・・・小さじ1

　└おろしにんにく、塩・・・ 各小さじ1/4

オリーブ油

【作り方】

1．さつまいもは皮つきのままよく洗い、1cm厚さの輪切りにして水にさっとさらし、水けをきる。かぼちゃは1cm幅に切り、2〜3等分に切る。エリンギは長さを半分に切り、縦半分にする。

2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、1を並べる。両面を3〜4分ずつ焼いて火を通し、器に盛ってAを添える。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

小さめの器にシーザーソースを入れ、野菜を盛った器の中央にのせると、見た目に変化がついて楽しい仕上がりに。


＊　＊　＊

揚げたり焼いたりした野菜はぱりっとするので、食感にも変化がつけられます。焦げ目がまた、見た目にもおいしそう！　さらに、葉もの野菜を「こんもり」盛りつけると、料理が立体的になって高級感が増します。ソースを小さいボールなどに入れて別添えし、高さを出すのもおすすめですよ。

レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々