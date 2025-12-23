揚げたり焼いたりで野菜を「映え見せ」！パーティに使えるおしゃれサラダ2品
生野菜のイメージが強いサラダですが、具材の一部を揚げたり焼いたりすると、見た目や味わいがまったく変わって、新鮮なひと皿になります。こうばしさや野菜の甘みが増すうえ、ひと手間かけただけあって、肉や魚介を加えなくても料理としての完成度が高まりますよ。ということで今回は、デパ地下のデリみたいな揚げ・焼きサラダレシピを2品紹介します。より「映え見せ」させる簡単テクニックも、ぜひご参考に。
こうばしいごぼうと、コクのあるみそマヨ味がマッチ
【材料・2人分】＊1人分132kcal／塩分0.6g
・ごぼう・・・1/2本（約50g）
・にんじん ・・・20g
・れんこん・・・ 30g
・ベビーリーフ ・・・40g
■A＜混ぜる＞
└牛乳 ・・・大さじ1
└マヨネーズ ・・・大さじ2
└みそ ・・・小さじ1
サラダ油
【作り方】
1．ごぼうはたわしでよくこすり洗いをし、皮むき器で食べやすい長さに薄く削り、さっと水にさらして水けを拭く。
2．にんじんはせん切りにする。れんこんは2mm厚さの半月切りにし、熱湯で約2分ゆでて水けをきる。
3．小さめのフライパンに油を3〜4mm深さまで入れて中火で熱し、1を入れて約3分カリッと揚げ焼きにする。
4．器にベビーリーフ、2を盛り合わせ、3をのせてAをかける。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
■グリル野菜のサラダ シーザーソース
家族ウケするチーズ風味のソースをたっぷり！
【材料・2人分】＊1人分171kcal／塩分1.0g
・さつまいも・・・ 100g
・かぼちゃ ・・・100g
・エリンギ・・・ 1パック（約100g）
■A＜混ぜる＞
└プレーンヨーグルト・・・ 大さじ4
└粉チーズ ・・・大さじ1
└レモン汁 ・・・小さじ1
└おろしにんにく、塩・・・ 各小さじ1/4
オリーブ油
【作り方】
1．さつまいもは皮つきのままよく洗い、1cm厚さの輪切りにして水にさっとさらし、水けをきる。かぼちゃは1cm幅に切り、2〜3等分に切る。エリンギは長さを半分に切り、縦半分にする。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、1を並べる。両面を3〜4分ずつ焼いて火を通し、器に盛ってAを添える。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
小さめの器にシーザーソースを入れ、野菜を盛った器の中央にのせると、見た目に変化がついて楽しい仕上がりに。
＊ ＊ ＊
揚げたり焼いたりした野菜はぱりっとするので、食感にも変化がつけられます。焦げ目がまた、見た目にもおいしそう！ さらに、葉もの野菜を「こんもり」盛りつけると、料理が立体的になって高級感が増します。ソースを小さいボールなどに入れて別添えし、高さを出すのもおすすめですよ。
