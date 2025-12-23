クリパをスタイリッシュに格上げできる！魚介がメインのデパ地下風おかず2品
魚料理はおしゃれに見せるのがなかなか難しいものですよね。デパ地下おかずみたいにセンスよく仕上げたいなら、サブ食材の色合いと盛りつけ方がポイントになります。ということで、切り身よりも絵になりやすい、えびやシーフードミックスをメインにした、魚介レシピ2品を紹介します。簡単に映え見せさせるための盛りつけテクニックも、ぜひ参考にしてくださいね。
にんにく＆カレーの風味でご飯もお酒も進む！
【材料・2人分】＊1人分205kcal／塩分1.3g
・えび・・・ 12尾（約200g）
・アボカド ・・・1/2個
・ミニトマト・・・ 6個
・にんにくのみじん切り・・・ 2片分
■A
└塩 ・・・小さじ1/3
└カレー粉 ・・・小さじ1/4
└粗びき黒こしょう・・・ 少々
片栗粉 オリーブ油 バター
【作り方】
1．アボカドは縦半分に切り、一口大に切る。
2．えびは尾を残して殻をむき、背に切り目を入れて背わたを取る。片栗粉適量をまぶして流水で軽くもみ洗いし、水けを拭く。
3．フライパンにオリーブ油大さじ1/2、バター10ｇ、にんにくを入れて弱火で炒める。香りが立ったら中火にし、2を加えて2〜3分炒める。ミニトマト、アボカドを加えてさっと炒め、Aをからめる。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
えびをアボカドとトマトの上にバランスよく散らしながら、えびらしい形が目立つように盛って。
■魚介の和風ジェノベーゼ
青じその風味で香りよく
【材料・2〜4人分】＊1人分230kcal／塩分1.6g
・冷凍シーフードミックス・・・ 150g
・粉チーズ ・・・適量
・ブロッコリー・・・1/3個（約100g）
・青じそ ・・・20枚
・スパゲッティ・・・ 160g
■A
└オリーブ油 ・・・大さじ２
└塩 ・・・小さじ1/4
└こしょう ・・・少々
塩
【作り方】
1．シーフードミックスは塩少々を加えた水に約30分つけて解凍し、水けをきる。ブロッコリーは粗く刻む。
2．しそはせん切りにする。
3．鍋に湯1Lを沸かして塩小さじ2を入れ、スパゲッティを袋の表示より1分短くゆで、ゆで汁大さじ3をとりおく。1を加えてさらに1分ゆで、ざるに上げて湯をきる。
4．ボウルにとりおいたゆで汁、Aを混ぜ、2、3を加えてさっと混ぜる。器に盛り、粉チーズをふる。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
1/4量くらいずつ、フォークでくるりと巻いて小さめのカップに盛ると、食べやすく、見た目も楽しく仕上がる。
＊ ＊ ＊
「アボトマガーリックシュリンプ」は、同じくらいの大きさで、丸みのある形のものが、コロコロ集まっているところがかわいいですよね。「魚介の和風ジェノベーゼ」みたいに、おかずを小さめのカップに盛るとよりキュート。ホームパーティのときは、カップに盛ったこの2種類をトレイに並べて、前菜にするのもおすすめです！
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々