おしゃれ度満点！魚介が主役のデパ地下風おかず2品


魚料理はおしゃれに見せるのがなかなか難しいものですよね。デパ地下おかずみたいにセンスよく仕上げたいなら、サブ食材の色合いと盛りつけ方がポイントになります。ということで、切り身よりも絵になりやすい、えびやシーフードミックスをメインにした、魚介レシピ2品を紹介します。簡単に映え見せさせるための盛りつけテクニックも、ぜひ参考にしてくださいね。

■アボトマガーリックシュリンプ

にんにく＆カレーの風味でご飯もお酒も進む！

アボトマガーリックシュリンプ


【材料・2人分】＊1人分205kcal／塩分1.3g

・えび・・・ 12尾（約200g）

・アボカド ・・・1/2個

・ミニトマト・・・ 6個

・にんにくのみじん切り・・・ 2片分

■A

　└塩 ・・・小さじ1/3

　└カレー粉 ・・・小さじ1/4

　└粗びき黒こしょう・・・ 少々

片栗粉　オリーブ油　バター　

【作り方】

1．アボカドは縦半分に切り、一口大に切る。

2．えびは尾を残して殻をむき、背に切り目を入れて背わたを取る。片栗粉適量をまぶして流水で軽くもみ洗いし、水けを拭く。

3．フライパンにオリーブ油大さじ1/2、バター10ｇ、にんにくを入れて弱火で炒める。香りが立ったら中火にし、2を加えて2〜3分炒める。ミニトマト、アボカドを加えてさっと炒め、Aをからめる。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

えびをアボカドとトマトの上にバランスよく散らしながら、えびらしい形が目立つように盛って。


■魚介の和風ジェノベーゼ

青じその風味で香りよく

魚介の和風ジェノベーゼ


【材料・2〜4人分】＊1人分230kcal／塩分1.6g

・冷凍シーフードミックス・・・ 150g

・粉チーズ ・・・適量

・ブロッコリー・・・1/3個（約100g）

・青じそ ・・・20枚

・スパゲッティ・・・ 160g

■A

　└オリーブ油 ・・・大さじ２

　└塩 ・・・小さじ1/4

　└こしょう ・・・少々



【作り方】

1．シーフードミックスは塩少々を加えた水に約30分つけて解凍し、水けをきる。ブロッコリーは粗く刻む。

2．しそはせん切りにする。

3．鍋に湯1Lを沸かして塩小さじ2を入れ、スパゲッティを袋の表示より1分短くゆで、ゆで汁大さじ3をとりおく。1を加えてさらに1分ゆで、ざるに上げて湯をきる。

4．ボウルにとりおいたゆで汁、Aを混ぜ、2、3を加えてさっと混ぜる。器に盛り、粉チーズをふる。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

1/4量くらいずつ、フォークでくるりと巻いて小さめのカップに盛ると、食べやすく、見た目も楽しく仕上がる。


＊　＊　＊

「アボトマガーリックシュリンプ」は、同じくらいの大きさで、丸みのある形のものが、コロコロ集まっているところがかわいいですよね。「魚介の和風ジェノベーゼ」みたいに、おかずを小さめのカップに盛るとよりキュート。ホームパーティのときは、カップに盛ったこの2種類をトレイに並べて、前菜にするのもおすすめです！

レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々