¢£¡ØÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ýー¥ÄKING!¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
2026Ç¯1·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¿·½Õ¥É¥êー¥à¥Ð¥È¥ë2026 ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ýー¥ÄKING¡ª¡Ù¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÌÚÍü¤¬¡ÈÌ´¤ÎÂÐ·è¡É¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÌÚÍü¤¬¿ÍÌ®¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Î¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ä²Ú¡¹¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ò¾·½¸¤·¡¢¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¼ïÌÜ¤Ï¡ÖÎ¦¾åÂÐ·è¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¼ÍÅª¡×¡Ö¹Ë°ú¤ÂÐ·è¡×¡ÖÂîµåÂÐ·è¡×¡Ö¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¡×¡£
ÌÚÍü¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¥Ã¥µÈÖÀë! 1·î2Æü¥¹¥Ýー¥ÄKING! ¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥Ðー!! ¤ß¤Ê¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ»£¤ì¹â¥Õ¥§¥¢ー!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÍü¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡¢ÁêÍÕ¤ä¥Ò¥í¥ß¡¢¿åÃ«Ë¡¢¾®·ª½Ü¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÁêÍÕ¤È¥Ò¥í¥ß¤¬ÌÚÍü¤ò¶´¤à·Á¤Ç¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤ò¸ø³«¡£
ÁêÍÕ¤È¥Ò¥í¥ß¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡È¤ªº¤¤ê¤´¤È¡É¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ØÁêÍÕ¥Ò¥í¥ß¤Î¤ªº¤¤ê¤Ç¤¹¥«ー¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é¥ì¥®¥å¥éー²½¤µ¤ì¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÍü¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÁêÍÕ¤È¥Ò¥í¥ß¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ËÉ´¨¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥Þー¤âÃåÍÑ¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
Â¾¤Ë¡¢ÌÚÍü¡õ¾®·ª½Ü¡õ¾¾ºäÂçÊå¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ä¥¤ ¥Ü¥ß¤é½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¿¤Á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4～8ËçÌÜ¡Ë¡¢¿åÃ«Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê12ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÁêÍÕ¤¯¤ó½¸¹ç¼Ì¿¿¹µ¤¨¤á¡×¡ÖÁêÍÕ¤¯¤ó¥´¥ë¥Õ»²²Ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£