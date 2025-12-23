BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が自身のInstagramを更新。11月にドバイで開催されたスイスの高級時計ブランド「Audemars Piguet（オーデマ ピゲ）」の創業150周年を記念したショー『It’s Late with John Mayer』のオフショットを公開した。

【写真＆動画】J-HOPEの美しい手（3枚目）／イベントでの「MONA LISA」圧巻パフォーマンス／オーデマ ピゲを纏ったJ-HOPE

■J-HOPE、オーデマ ピゲイベントでドバイに降臨

同イベントにサプライズで登場し、ソロ曲「MONA LISA」をパフォーマンスしたJ-HOPE。このたび、パフォーマンス映像が同ブランドの公式SNSに投稿されたことを受け、オフショットを披露した。

1枚目では、ドバイの夜景を背景に、“MONA LISA”の文字をあしらったベルトが印象的なダークカラーのジャケットセットアップ姿で登場。3枚目には、同ブランドの「Royal Oak」シリーズの時計を着用した手元のショットが登場。長くほっそりとした指先が際立ち、その美しさに思わず目を奪われる。鏡越しのカットでは、指のラインがより一層強調されているのも印象的だ。

さらに7枚目では、イベントMCを務めたジョン・メイヤーをはじめ、195cmの長身が目を引く元スウェーデン代表のサッカー選手ズラタン・イブラヒモヴィッチら、豪華ゲスト陣との集合ショットも公開された。

8枚目には、セルフィーを撮影するJ-HOPEと、その直後に撮影されたセルフィー写真が並ぶ遊び心ある構成に。薄色のサングラス越しにのぞく優しい眼差しと、洗練されたビジュアルでファンを魅了している。

SNSでは、「指が細くて長くて惚れ惚れする」「ホビの手ほんと好きすぎる」「ペン持つ指先まで趣がある」と、その“手の美しさ”を絶賛する声が続出。そのほかにも、「ビジュがますます輝いてる」「相変わらず写真の構図までオシャレ」「優しい笑顔が最高」といった熱量の高いコメントが寄せられている。

■動画：BTS J-HOPE、オーデマ ピゲのイベントで魅せた圧巻の「MONA LISA」パフォーマンス

■写真＆動画：オーデマ ピゲを纏うBTS J-HOPE