津田駒工業 <6217> [東証Ｓ] が12月23日後場(15:00)に業績修正を発表。25年11月期の連結経常損益を従来予想の3億円の黒字→1.8億円の赤字(前の期は2.8億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.6億円→1.8億円(前年同期は3.1億円)に72.6％減額し、一転して43.3％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の業績予想につきましては、連結子会社の業績不振等から第３四半期（令和６年12月～令和７年８月）まで損失計上を余儀なくされましたが、第４四半期（令和７年９月～11月）で中国子会社が予定していましたプロジェクトにより黒字転換を見込んでおりました。しかし、11月以降の日中関係の影響で、現地での契約実行が延期となった結果、通期の業績につきましては当社個別ベースでは黒字となるものの、連結ベースでは売上高35,000百万円、営業損失40百万円、経常損失180百万円、親会社株主に帰属する当期純損失250百万円となる見込みです。

