23日15時現在の日経平均株価は前日比59.69円（-0.12％）安の5万342.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1191、値下がりは366、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は105.62円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が44.12円、ＳＢＧ <9984>が31.09円、ファナック <6954>が23.06円、東エレク <8035>が22.06円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を18.30円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が16.55円、リクルート <6098>が14.64円、ＫＤＤＩ <9433>が12.63円、中外薬 <4519>が9.73円と続く。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、空運、証券・商品、海運と続く。値下がり上位には輸送用機器、非鉄金属、ゴム製品が並んでいる。



※15時0分14秒時点



株探ニュース

