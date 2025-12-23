温泉シャーク2、断末魔を緊急公募　「被害者が足りません」

2024年に全国公開された日本発のサメ映画「温泉シャーク」は、続編「温泉シャーク2九州大決戦」を2026年夏公開に向けて制作中です。

しかし前作以上に登場するサメが増えたことで、制作現場は“悲鳴”不足に。公式Xが急きょ「皆様の『断末魔』を緊急公募します」と呼びかけました。

「温泉シャーク」は特撮×温泉×サメの大群でおくる、日本発のサメ映画。2023年に実施したクラウドファンディングにて開始5時間で目標金額を達成し、2024年に全国劇場で公開されました。

クラウドファンディングには、1支援ごとに作中のサメの数が1匹増えるというプランが用意されており、前作「温泉シャーク」では432匹の“支援サメ”が登場しました。

そして続編「温泉シャーク2九州大決戦」のクラウドファンディングでも同様のプランが用意され、前作の倍以上となる951匹の“支援サメ”の登場が決定しています。

しかしサメの急増は制作現場を逼迫。演出の過熱により、サメの数に対して「襲われる人間の声」が物理的に枯渇してしまったそうです。

そこで同作は公式Xを通じて「サメが増えすぎて、被害者が足りません」と投稿し、限界に達している制作チームの喉をカバーするべく「皆様の『断末魔』を緊急公募します」と呼びかけました。

応募は専用のGoogleフォーム経由で実施され、送るのは音声データのみ。「テレビやエアコンなどの環境音を切ること」「長い演技はせずに叫ぶだけ」「ファイル名に自分の名前を入れること」の条件を必ず守ることが求められています。

想定されているシチュエーションは「サメに襲われそうになっている時」「サメに襲われて噛みつかれている時」「その他死の間際に言ってしまいそうな一言」など。時間は1〜5秒程度です。また、データは同時に5つまで応募可能ですが、複数回の応募は無効になります。

集まった音声については聞き取れないものや、技術的に調整不可のもの以外は可能な限り使用する予定だそう。エンドロールへの名前の記載はありませんが、何かしらの形で発表はされるとのことです。

サメに襲われてみたい方、断末魔に自信がある方はチャレンジしてみては。

