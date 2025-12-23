三菱商事がカザフスタンの政府系金属資源会社と、半導体製造などに使われるレアメタル（希少金属）の一種、「ガリウム」の調達契約を締結したことがわかった。

来年７月をめどに同国で生産を開始し、全量を日本に輸出する。世界生産をほぼ独占する中国が輸出規制を強める中、日本にとっては調達網の多角化と安定供給が図れる。

三菱商事の金属資源子会社「三菱商事ＲｔＭジャパン」が１６日、カザフスタンの政府系金属資源会社「アルミニウム・オブ・カザフスタン」と調達契約を結んだ。現地にガリウムを回収する生産施設を建設し、日本の年間使用量の約１割にあたる年平均１５トン程度の生産を計画する。現地で製錬した上で、全量を日本に輸出し、電気自動車（ＥＶ）用のパワー半導体やＬＥＤ（発光ダイオード）、レーダーなど幅広い製品の生産に充てられる見通し。

日本では、ガリウムを含めた数十の元素をレアメタルと定義し、その一部をレアアース（希土類）に分類している。ガリウムは主にアルミ製錬の副産物として産出され、リサイクルを除く世界生産量の９６％を中国が占める。日本が２０２１年に輸入した９７トンのうち約６割が中国産で、２３年に中国が輸出管理を強化して以降、日本向けは急減していた。

カザフスタンはアルミ産業が盛んで、今後のガリウム生産の拡大も見込まれるため、三菱商事による調達契約は中国依存の低減につながるとの期待が出ている。経済産業省所管のエネルギー・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）と大手商社の双日、米アルミ大手アルコアも、豪州に合弁会社を設立して２６年から生産を始める予定だ。