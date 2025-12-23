「FANTASTICS」佐藤大樹（30）が23日、コメンテーターを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。日本人メジャーリーガーとの意外な交流を明かし、スタジオを驚かせる場面があった。

この日、MCの山里亮太が自ら街に出て、人々の関心事を調査する「ジカギキ」を放送。日中関係や、子ども・子育て支援金制度などさまざまな話題が上がる中、WBCのチケットについても話題が及んだ。

VTRを終わり、意見を求められた佐藤は「凄く正直なコメントが聞けて良かったんですけど」としつつ「WBCのチケットが当たったって方がいたじゃないですか。実は僕も2年前に山本由伸選手とご飯行かせていただいたことがあって」とワールドシリーズでMVPを獲得したドジャースの山本由伸投手との交流を突然告白した。

スタジオの共演者から「えーー！！」と驚きの声がもれる中、佐藤は「そうなんですよ、これからメジャーに行くために頑張っているってことを直に聞けて。普段のトレーニングの話とか食事制限の話とかも聞いたんで、まさか活躍されるとは思っていなかったので、凄くうれしい気持ちでいっぱいです」と話した。

山里も「とんでもないエピソード持ってるじゃん！」とツッコミを入れ、笑わせた。