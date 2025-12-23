小中高生の心身の不調を学習用端末を使い、学校や親が把握し、受診につなげるシステムの利用が広がっている。

小児科医らが構築し、約２０の市町の学校が使った。不調に早期に気づき不登校を防ぐ狙いがあり、診療で欠席がちな子どもが半減したとの報告もある。専門家は全国での実施を勧めている。

不眠や頭痛、友人関係や学業面のストレスなど、心身の不調を機に子どもが学校を休むケースは多い。文部科学省の調査では、２０２４年度の不登校の小中学生は３５万人超で過去最多だった。精神面の不調が悪化すると自殺のリスクも高まる。学校健診では心身の不調の把握は難しく、親に明かさない子どもも多い。

国立病院機構南和歌山医療センター小児アレルギー科の土生川（はぶかわ）千珠医長が「適切な治療につなげ、解決を図りたい」と、大阪大や岡山大の研究者らと不調を捉えるシステムを作った。

親の同意を得た子どもの学習用端末に「気が散りやすい」「疲れやすい」「元気がでない」など、学校生活や体調に関する２５の質問を配信。回答を得点化し、学校と親に結果を通知するとともに、一定の点数以上の場合に親に受診を勧める。学校医やかかりつけ医らが診療し、必要ならば児童精神科医らを紹介する。

センターがある和歌山県田辺市で１８年に始まり、賛同した地元の医師らの呼びかけで、堺市、山口市など約２０の市町の学校が行った。東京都内や愛知県内でも検討されている。１８〜２５年に約３万人が質問に答え、勧奨された約５０００人のうち数百人が受診した。６０人を調べた研究では受診を通じ月４日以上休む子どもが１５％から６％に減った。

小枝達也・鳥取県立総合療育センター院長（発達障害医学）は「子どもの命と健康を守る画期的な事業だ。全国の学校で定期的に実施できるよう、国には支援が求められる」と話す。