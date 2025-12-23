BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の日本での人気が韓国で認められた。20日にソウル市内の高尺（コチョク）スカイドームで開かれた「MMA2025」で、4部門を受賞した。注目は「JAPAN FAVORITE by U NEXT」受賞で、同賞は日本の音楽ファンの投票で決まる。

他には、今年を輝かせた最高のチームに該当する「トップ10」、100万ストリーミングを達成した曲を保有したグループに与える「ミリオンズトップ10」、最高のK−POPボーイグループに授与する「ベストグループ」男子部門を受賞し、4冠を達成した。

韓国メディアのニュースエンは23日「特にJAPAN FAVORITE by U NEXTを受賞したことは海外での高い人気の証明でもある」と報じた。

メンバー6人は「今年1年、多くの愛を受け、感謝しています。私たちが音楽を続けるすべての理由は、ONEDOOR（ワンドア＝公式ファン名）のためです。今年、一生懸命努力したように、来年も多くの方々に慰労を差し上げたいと思っています。もっとすてきな音楽と舞台をお見せする歌手になりたいです。これからも良い活動で恩返しするので、よろしくお願いします」と感想を述べた。