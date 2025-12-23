こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

寒さとともに空気が乾燥する冬がついに到来。冬の間は乾燥によるベタつきやフケ、かゆみなどにお悩みの方も多いはず。

ドライヤーでのヘアケアが常識になりつつある昨今、「髪の毛や地肌をお手入れしながらスタイリングもできたらいいのに」と考える人が多いのも事実。

そんな要望を叶えるのが、SCALP D NEXT+（スカルプDネクストプラス）の「STYLE ELE BRUSH（スタイルエレブラシ）」。

「スカルプDネクストプラス」は、今まではシャンプーやコンディショナー等のみのラインナップでしたが、ブランド初のブラシ型EMS美容機器が誕生しました。

331本のピンで、自宅でもサロン級の仕上がりに

最大の特長は、髪をしっかりとかせる331本のブラシピン。濃密イオンが、髪1本1本に行き渡り、しっとりとした質感のまとまりのあるツヤ髪を作ります。

「IONモード」に加えて、心地よい振動の「＋VIBモード」、EMSで地肌にアプローチする「＋EMSモード」と3つのモードを搭載。好みに合わせて使い分けが可能です。

EMSモードは3段階の調節（レベル1〜3）が可能。地肌に心地よくアプローチし、ボリューム感のある髪のスタイリングを叶えます。

ピンの先端が球状になっているので地肌にスムーズにフィット。地肌に優しくアプローチしてくれますよ。

使い方も4ステップで簡単

使い方は簡単で、シャンプーした後に髪の水分をタオルで拭き取り、生え際から前頭部にかけて本体をジグザグと動かしながら押し上げます。

さらに、ドライヤーで髪を根元から持ち上げながら乾かし、最後に、もう一度ブラシで根元から毛先に向かって髪を整えれば、4ステップでヘアスタイルの土台が完成。

追加でお好みの3つのモードを使用すれば、さらに地肌や髪をケアすることもできます。

頭皮だけでなく、顔や体にも使用可能！

「STYLE ELE BRUSH（スタイルエレブラシ）」は頭皮だけでなく、顔や体にも使用可能！

朝のスタイリングだけでなく、夜のお手入れや気分転換をしたいときにもぜひ使用してみくださいね。

スカルプ D NEXT＋ スタイルエレブラシ| EMS LED 赤青 低周波 高周波 頭筋 首 デコルテ 美顔器 人気 おすすめ 売れ筋 ギフト ネクスト 電気ブラシ 28,600円 Amazonで購入する PR PR 28,600円 楽天で購入する PR PR 28,600円 Yahoo!ショッピングで購入する

