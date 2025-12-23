Photo: 山粼 舞

新しい手帳が店頭に並んで、何を買おうかついつい悩んでしまうこの季節。

今すぐ使えて、オン・オフ問わず使えるスケジュール帳が欲しくて探していたところ、ぴったりなアイテムを見つけました。

今日から使えるラコニックの横型手帳

ラコニック 「Toi,toi,toi !『仕事計画』 DIARY2026／Pre.9 B6Cラップトップ ブルーグレー」

選んだのが、ラコニックの「『仕事計画』 DIARY2026／Pre.9 B6Cラップトップ」 」です。

手帳といえば縦長のイメージがありますが、こちらはB6横長というちょっと変わった形をしています。

まずうれしいのが、2025年の9月から2026年12月まで、最長16ヶ月も使えること。

購入してから実際に使うまで、手帳を切り替えるタイミングってラグがあるものですが、これは買ってすぐに使えるようになっています！

こちらはラコニックの手帳の中でも「仕事計画」というシリーズに分類され、ビジネスとプライベートを分けて考えやすい工夫がされているのだとか。

カラーはブルーグレー、ベージュ、レッドの3種類があり、私はブルーグレーを購入しました。

表紙に箔押しされている「Toi,toi,toi !」は、ドイツのおまじないの言葉で、「頑張れ」や「応援」などの意味があるのだとか。

仕事中も密かに「頑張れ！」と鼓舞してくれているようで頼もしい〜！

オンオフ問わず使える機能が詰まっている

開いてみると、2027年12月までのカレンダーと、2026年12月までのカンタンなメモ欄が。

メモ欄にはその月の目標や、ひとことの振り返りなんかも書けそうです。

マンスリーページは、見開きで2ヶ月間が一覧できます。

ビジネスで使いやすい月曜始まり。

サイズの関係か、筆記スペースはやや小さめに感じました。

便利なのが、日曜日や祝日が色分けされていること！

旅行の計画を立てやすいですし、接客業や休日出勤がある方にとってはパッと見てわかりやすいですよね。

メインとなるウィークリーは、見開きで1週間分。

個人的には土日も平日と同じスペースなのがうれしいポイント。

土日に仕事をすることもあるので、こちらのページにはスケジュールをしっかり書けるのがありがたいです。

大きく分けて上が日ごとのスケジュールスペース、下がフリースペースになっています。

スケジュールスペースも上下に分かれているので、仕事・プライベートや、自分・家族などと分けて書くこともできそう。

後半のフリーページもたっぷり。

方眼になっているので、メモだけではなく図や絵を描くのにも良いですよ。

狭い場所でこそ本領発揮！

使ってみて便利に感じたのが、この独特な形状！

このおかげで、狭いデスクでもPCやキーボードをずらさずに手帳を開けるんです。

今までは手帳が縦型のためデスクからはみ出してしまい、キーボードをずらして使うのが億劫でした。

横型手帳なら開きっぱなしにしておいても良さそう。

場所を取りにくいので勉強用のテキストを開いているときや、カフェのカウンターテーブルのような限られたスペースでも快適に使えます。

ウィークリーページすべてに、当月・翌月のカレンダーが書かれているのも便利なポイント。

これのおかげでいちいちマンスリーページまで戻る必要なく、ササッと日程や曜日を確認しやすくなりました。

クリーム色のつるっとした紙質は、さまざまなペンで書きやすく、裏移りがしにくいので安心。

使いはじめて間もないのですが、欠点らしい欠点が見つからないほどお気に入りになっています。

Photo: 山粼 舞