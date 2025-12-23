箱根駅伝の出場校知らせる特大広告が駅に登場

新年の風物詩、箱根駅伝が来年も1月2、3日に行われる。大会まで2週間を切り、都内のあちこちで始まった盛り上げ用の演出にファンから「悔しい、ものすごく悔しい」「寂しい」「出場できて良かった」と悲喜こもごもの声が上がった。

品川駅が箱根に染まった。3連覇を目指す青山学院大をはじめ、出場21チームの襷（たすき）を模した大型バナーがコンコースの天井から掲出され、ムードを盛り上げる。同じデザインが山手線など首都圏のJR線車内にも掲出されている。

レースを中継する日本テレビの箱根駅伝番組公式Xが22日、「本日から 品川駅構内の品川フラッグ 12月22日〜28日」とつづって、写真で紹介。ここに名前のある学校、惜しくも出場を逃した大学のファンから様々な声が上がった。

「法政大学がない。悔しい、ものすごく悔しい」

「明治大学がいないのは本当に残念だが、立教大学が最後の1枠を掴み取って出場できて良かった」

「明治のフラッグがないのが寂しい！ 来年こそ！！M！！」

年末年始を感じさせる装飾に「いよいよこの季節が来たね」「お正月が楽しみ母校がんばって！！」「これは、見に行こうかな」「すごっ 写メりたい！！」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）