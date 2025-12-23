「荷物多め」でも余裕かも！【ダイソー】で見つけたら即カゴ！「ショルダーバッグ」

いつも使うバッグ、あれこれと荷物を入れがちで気づけばパンパン……！ そんな悩みを解消するなら、たっぷり収納力があるアイテムを選んでみて。今回編集部が注目したのは、【ダイソー】から登場したショルダーバッグ。大きめでしっかり荷物が入りそうなだけではなく、洗練された大人っぽいデザインも魅力的です。実用性とデザイン性を両立したバッグは、お値段以上に活躍するかも。

A4が余裕で入る！ たっぷりサイズのキルティングバッグ

【ダイソー】「キルトショルダーバッグ」\550（税込）

こなれたムードを醸すグレイッシュブルーのショルダーバッグ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「A4サイズが余裕で入るサイズ」とのことで、荷物が多い日に重宝しそうです。ぷっくりとしたキルティングも、可愛らしいワンポイントに。外ポケットにはドロストが付いており、キュッと絞ることで中身が落ちにくくなりそう。シックな色味なので、通勤バッグにもぴったり。

持ち歩きやすい！ 軽量タイプのショルダーバッグ

【ダイソー】「中わたショルダーバッグ」\550（税込）

黒のワンカラーで統一されたシンプルなデザインのショルダーバッグ。カジュアルにもきれいめにもマッチしやすく、1つあればデイリーコーデで手放せなくなる予感。A4より少し小さいサイズでしっかりと荷物が入りそうなのはもちろん、レポーターのとも*さんによると「バッグ自体が軽量」と持ち運びもしやすそう。スナップで開閉する仕様になっており、中身が見えにくいのが嬉しいポイント。

writer：Emika.M