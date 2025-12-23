箱根登山電車に“14年ぶり”新型車両、2028年度に導入へ

箱根湯本〜強羅間の山岳区間を運行する箱根登山電車は12月23日、2028年度に導入する、14年ぶりとなる新型車両4000形の概要を発表した。



新造する4000形は「心躍る時間（とき）を提供する」を開発コンセプトに、世界に誇る観光地・箱根の自然を感じながら、ゆとりある旅を楽しめる車両を目指す。



外観デザインは、新たな箱根のシンボルとなるように、箱根登山電車初となる眺望性と柔らかさを兼ね備えた流面形の前面形状を導入。また、車体のカラーリングは、箱根登山電車とスイスの姉妹鉄道「レーティッシュ鉄道」のイメージである赤を基調に、メインカラーとして同社オリジナルの「バーミリオンはこね」を配色、ラインカラーは銀色で、箱根を循環（周遊）するイメージを上品にあしらった。



室内デザインは、四季折々の箱根の自然を堪能できるよう、3000形（アレグラ号）同等の大型窓と、新たに窓側に角度を付けた座席を採用。また、箱根伝統工芸の寄木細工をデザインに取り入れた。



この車両は、先日引退を発表した100形の後継という位置づけ。車両開発コンセプトとデザインは同社社員により検討された。