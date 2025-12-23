2026年大河『豊臣兄弟！』で注目の舞台──「本能寺の変」豊臣秀吉・秀長が天下に羽ばたくきっかけに【前編】

2026年1月4日（土）、NHK大河ドラマは新たな幕を開きます。豊臣秀吉とその弟・秀長の生涯を軸に、彼らを取り巻く人々の波乱と魅力を描く『豊臣兄弟！』がいよいよスタートします。

放送開始に先立ち、物語の舞台となる歴史の息づく地をめぐるプロローグ企画をお届けします。

2026年大河『豊臣兄弟！』で注目の舞台──豊臣秀吉・秀長の主君・織田信長の安土城、登城レポート【後編】

安土城に続き本稿では、豊臣兄弟が天下に羽ばたくきっかけとなった本能寺の変を取り上げ、［前編］［後編］の2回に分け、その真相に迫ります。［前編］では、本能寺の変の基本概要を紹介しましょう。

明智光秀肖像（Wikipedia）

未だ究明されない本能寺の変の真実

1582年（天正10年）5月、居城の亀山城へ戻った明智光秀は、深い苦悩に苛まれていました。織田家中きっての英俊とうたわれた光秀は、つい数日前まで安土城で徳川家康の饗応役を務めていたものの、その任を信長から突然解かれてしまったのです。

さらに信長は、速やかに帰国したうえで、毛利家と対峙する羽柴秀吉を扶けるため、中国方面へ出兵せよと命じました。

国替えを命じられ苦悩する光秀主従。（絵本太閤記）

江戸中期に書かれた『明智軍記』によれば、出陣準備のため亀山城に戻った光秀のもとへ信長の使者が訪れ、「出雲・石見の二国を与える代わりに、丹波と近江志賀郡は召し上げる」という命を伝えたとされています。

しかし、この内容を記す史料は『明智軍記』のみであり、事実かどうかについては確証がありません。

この信長の沙汰は、本能寺の変における光秀怨恨説の一つとしてしばしば挙げられます。だが、『明智軍記』の内容が信用性に欠けるとはいえ、全てを否定する必要はないと思われます。なぜなら戦国時代においては、未平定の敵地の攻略を条件に恩賞を与えることは珍しいことではなかったからです。

また信長は、出雲・石見を平定する前に丹波や近江志賀郡を取り上げるとは述べていません。さらに石見には、当時“世界の銀の3分の1を産出した”とも言われる石見銀山が存在していたことから、両国への国替えは必ずしも左遷とは言い切れないのです。

とはいえ、この件に関する光秀の心境は複雑だったに違いありません。同年3月の武田勝頼を討った甲州征伐の際、信長は数名の配下の大名を伴い、戦闘しながら先行する信忠軍の後を、まるで物見遊山のように進んでいます。その中には光秀も含まれていました。

光秀を打ち据える信長（Wikipedia）

この時、上諏訪の本陣で信長が諸将の面前で光秀を打ち据えて辱めたとする逸話がありますが、これは史実ではありません。甲州征伐が終わると、一行は徳川家康の接待を受けつつ徳川領を通過して安土へ帰還しますが、この際にも光秀は信長に同行しています。

安土城での家康の饗応は、こうした礼に対する返礼として催されたものであり、その責任者として光秀を任じたことは、やはり信長が光秀に大きな信頼を寄せていた証といえるでしょう。

しかしながら、この頃から信長と光秀の間には何かしらの不協和音が起こっていた可能性は否定できません。おそらくはそれが、本能寺の変の原因となったことに間違いないでしょう。

ここでは、挙げられている諸説のうち、怨恨説以外で新たに唱えられるようになった説をいくつか紹介します。

長宗我部元親（Wikipedia）

その一つが、四国の長宗我部氏との関係をめぐるものです。光秀の家老・斎藤利三（としみつ）と長宗我部家の重臣が縁戚関係にあったこともあり、光秀は信長から長宗我部元親との和平交渉を命じられ、その調整を進めていました。

しかし信長はこの方針を突如転換し、四国征伐を決定します。これにより、光秀の立場が一気に危うくなったとされるのです。

また、甲州征伐後に光秀と信長の関係がぎくしゃくした背景として、光秀の武田家内通説があります。これは山崎の合戦後、利三の三男・利宗（としむね）が逃げ込んだ細川家で語ったという内容によるものです。

利宗の話によれば、武田家家臣の穴山梅雪が家康を通じて信長に降伏したことで、「梅雪の口から光秀の武田方への内通が露見するのを恐れ、光秀は取り急ぎ謀反を起こした」と述べたとされています。

このほか、豊臣秀吉、徳川家康、足利義昭、朝廷などが信長排除に動いた黒幕説、天下統一の後に唐入りをほのめかす信長に対する嫌悪説など、さまざまな説が唱えられています。

ただし、本能寺の変は「戦国最大のミステリー」とも称される大事件であり、その真相を究明するのは、今後決定的な史料が発見されない限り、極めて困難だと言えるでしょう。

老の坂・沓掛を超え京都になだれ込んだ明智軍

5月27日、光秀は崇敬していた京都・愛宕神社に参籠しました。ここで、同神社の祭神であり本尊でもある勝軍地蔵菩薩に戦勝祈願を行っています。

これが中国地方での対毛利戦を念頭に置いたものなのか、あるいは信長打倒を秘めた祈願であったのか、その真意は光秀の胸中にのみ秘められていたのです。

愛宕神社での連歌の会。（Wikipedia）

6月1日、光秀は1万3千の軍勢を率いて亀山城を出陣し、山陰道を東進しました。途中、かつて足利尊氏が旗揚げをした篠山八幡宮を過ぎ、老の坂峠を越えると、山陰道と山陽道の分岐点である沓掛に至ります。

ここを直進すれば京都方面へ、右に進めば兵庫を経て中国地方に出ます。本来であれば、明智軍は右へ進み羽柴軍と合流するはずでした。

しかし光秀は、軍勢に直進を命じます。翌2日未明、桂川に到着すると、光秀は馬の沓を切り捨てさせ、徒歩の兵には足半の草鞋に履き替えるよう触れを出し、さらに鉄砲の火縄を一尺五寸に切り揃えて着火させるなど、万全の戦闘準備を整えました。

この時、映画やドラマなどで光秀が兵たちに向かい「敵は本能寺にあり！」と号令をかけるシーンが描かれています。しかし、これは江戸時代になって創作されたことで、光秀は本能寺の信長を襲う計画を一部の重臣たちを除き、兵たちには直前まで秘密にしていました。

それを証明する資料が『本城惣右衛門覚書』です。同書は明智軍の先手に属していた本城惣右衛門が、江戸時代になって書いたもので、それによると「信長の命令で徳川家康を討つのだと思っていた」と記しています。ちなみに惣右衛門は、光秀が滅びた後は秀吉の弟秀長に仕えました。

本能寺の変。信長を襲う明智軍（Wikipedia）

桂川を渡り切ると明智軍1万3千の将兵は、怒涛の如く京都本能寺へなだれ込みました。そして運命の日、1582年（天正10年）6月2日、早朝。寝起きを襲われた信長は、森蘭丸兄弟や毛利新助をはじめとした側近が次々と討たれる中、自ら弓をとり槍を振るって奮戦したものの、ついに力尽きます。そして、紅蓮の炎に包まれた本能寺の奥書院にその姿を消したのでした。

それでは［前編］はここまでとします。［後編］では、光秀が居城亀山城から老の坂・沓掛を経て本能寺へ進軍したルートをレポート風に紹介しましょう。