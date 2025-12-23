ＴＢＳ系「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」が、２６日午後６時から３時間スペシャルで放送される。

注目は愛犬家・長嶋一茂プレゼンツの「さんま、犬を飼う？」企画第２弾。昨年の放送では、「実はずっと犬を飼いたいと思っている」というさんまのために、愛犬家の長嶋が「ワンちゃんを飼う楽しさ」を猛プレゼンし、好評を得た。

今年はその第２弾をとして、さんまと３０年来の親友で愛犬家でもある歌手の工藤静香が参戦。秋田犬、コーギー、ラブラドゥードルという大人気犬種の子犬たちに、さんまはメロメロになる。果たして、今年こそさんまは犬を飼うのか？

また、１０月に放送された「お笑いの日２０２５」で世間をザワつかせた「さんま、眉毛フッサフサ事件」。メイクで若く見える重要なポイントは眉毛ということで、変身メイクのカリスマ・田村俊人氏が「老け顔に悩む芸能人」をエイジレスメイクで大変身させる。お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加のビフォーアフターにスタジオの出演者も驚がくする。

スタジオゲストの後藤久美子、畑野ひろ子、藤本美貴、倉科カナら、年齢を重ねても若々しい芸能人たちの「若さの秘訣」を腸活からスキンケアまで科学的に徹底調査する。「ご長寿菌」「美肌菌」の正体とは？

そして、恒例のレジェンドご長寿たちの爆笑クイズ＆ビデオレターも続々登場。今年も見ればきっと元気になる。