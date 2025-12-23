ＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングＦｅｓ．」が２３日に放送され、人気アイドルの歌声にネットは驚きに包まれた。

ディズニークリスマスメドレーのコーナーで、「Ｄａ−ｉＣＥ」花村想太と名曲「美女と野獣」をデュエット。ヒロイン・ベルのようなイエローのドレス衣装で、迫力の美声を響かせた…。

ネットは「ふるっぱーの仲川さん歌うますぎないか？」「歌うっま」「仲川さんあまり存じ上げなかったけどめちゃくちゃ歌上手（うま）いね！？」「ＣＤＴＶの美女と野獣、最高でした。仲川さん、、歌ウマなの知らなかったから、ビックリ！！これから注目しようと思う」「ふるっぱーの仲川さんの歌がイメージ違ってとても上手ぐっと引き込まれた」「フルーツジッパーの仲川さんこんなに歌上手いのねー」「え、まってＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの仲川さんって人めっちゃ歌うまいじゃん。ギャップに萌えるんだけど」と驚き。女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の仲川瑠夏だった。

仲川は、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの“歌うま担当”で、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」に挑戦したこともある実力派。ネットでは「仲川瑠夏えげつない歌披露」「歌うま過ぎて鳥肌が止まらない」などの反響が相次いだ。