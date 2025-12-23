ミッキー＆フレンズからプリンセスまで全5種類！ベルメゾン ディズニー「なめらかマイクロファイバー毛布」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大好きなキャラクターと柔らかな温もりに包まれることができる、ディズニーデザイン「なめらかマイクロファイバー毛布」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「なめらかマイクロファイバー毛布」
© Disney
© Disney / Pixar
価格：3,990円（税込）
サイズ：【シングル】約140×200cm
品質：ポリエステル100％
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
なめらかな肌ざわりのマイクロファイバー毛布。
使いやすいシングルサイズで、軽いので寝返りもラクにできます！
ソファーにふわっと掛けるなどインテリア使いもオススメ◎
デザインは全部で5種類がラインナップします。
ミッキー＆フレンズ
© Disney
「ミッキー＆フレンズ」デザインの毛布。
深めのグリーンが基調で、どこかレトロなテイストが可愛い！
そして音楽を楽しむ「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「プルート」、「デイジーダック」、「チップ」、「デール」に、耳をふさいでいる「ドナルドダック」のユニークなアートが目をひきます。
ラプンツェル（フラワー）
© Disney
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」の毛布。
大きなアートが可愛さ満点◎
「ラプンツェル」のイメージカラーでもある紫色が基調で、まわりにはお花もたくさんデザインされています。
ベイマックス
© Disney
「ベイマックス」デザインの毛布。
毛布いっぱいに、ちょこんと立っている「ベイマックス」の愛くるしい姿が！
片手をあげたポージングにも注目です。
トイ・ストーリー（アイボリー）
© Disney / Pixar
ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの毛布。
中央には大きなロゴが、周りからは「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめ、「ジェシー」、「エイリアン」、「ハム」、「レックス」、「ブルズアイ」、「ボー・ピープ」たちがひょっこりと顔を出しています。
人気キャラクターが勢揃いしたデザインはファン必見！
ディズニープリンセス
© Disney
「ディズニープリンセス」デザインの毛布。
『シンデレラ』の「シンデレラ」、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『プリンセスと魔法のキス』の「ティアナ」、『美女と野獣』の「ベル」、『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『白雪姫』の「白雪姫」、『アラジン』の「ジャスミン」、『眠れる森の美女』の「オーロラ姫」、8人のディズニープリンセスが大集合☆
淡いピンクが基調で可愛らしい雰囲気に仕上げられています。
© Disney
＜素材アップ＞
なめらかな肌ざわりのマイクロファイバー素材を使用しています。
家族それぞれお気に入りのデザインを使っても楽しい！
大好きなキャラクターと柔らかな温もりに包まれることができる、ディズニーデザイン「なめらかマイクロファイバー毛布」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
