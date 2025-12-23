ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大好きなキャラクターと柔らかな温もりに包まれることができる、ディズニーデザイン「なめらかマイクロファイバー毛布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「なめらかマイクロファイバー毛布」

© Disney

© Disney / Pixar

価格：3,990円（税込）

サイズ：【シングル】約140×200cm

品質：ポリエステル100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

なめらかな肌ざわりのマイクロファイバー毛布。

使いやすいシングルサイズで、軽いので寝返りもラクにできます！

ソファーにふわっと掛けるなどインテリア使いもオススメ◎

デザインは全部で5種類がラインナップします。

ミッキー＆フレンズ

© Disney

「ミッキー＆フレンズ」デザインの毛布。

深めのグリーンが基調で、どこかレトロなテイストが可愛い！

そして音楽を楽しむ「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「プルート」、「デイジーダック」、「チップ」、「デール」に、耳をふさいでいる「ドナルドダック」のユニークなアートが目をひきます。

ラプンツェル（フラワー）

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」の毛布。

大きなアートが可愛さ満点◎

「ラプンツェル」のイメージカラーでもある紫色が基調で、まわりにはお花もたくさんデザインされています。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインの毛布。

毛布いっぱいに、ちょこんと立っている「ベイマックス」の愛くるしい姿が！

片手をあげたポージングにも注目です。

トイ・ストーリー（アイボリー）

© Disney / Pixar

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの毛布。

中央には大きなロゴが、周りからは「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめ、「ジェシー」、「エイリアン」、「ハム」、「レックス」、「ブルズアイ」、「ボー・ピープ」たちがひょっこりと顔を出しています。

人気キャラクターが勢揃いしたデザインはファン必見！

ディズニープリンセス

© Disney

「ディズニープリンセス」デザインの毛布。

『シンデレラ』の「シンデレラ」、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『プリンセスと魔法のキス』の「ティアナ」、『美女と野獣』の「ベル」、『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『白雪姫』の「白雪姫」、『アラジン』の「ジャスミン」、『眠れる森の美女』の「オーロラ姫」、8人のディズニープリンセスが大集合☆

淡いピンクが基調で可愛らしい雰囲気に仕上げられています。

© Disney

＜素材アップ＞

なめらかな肌ざわりのマイクロファイバー素材を使用しています。

家族それぞれお気に入りのデザインを使っても楽しい！

大好きなキャラクターと柔らかな温もりに包まれることができる、ディズニーデザイン「なめらかマイクロファイバー毛布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

