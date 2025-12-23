ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、一段一段がバスケットになっていて便利な、ディズニーデザイン「ランドリーバスケットワゴン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ランドリーバスケットワゴン」ミッキーモチーフ

タイプと価格：【2段】8,990円（税込）、【3段】12,900円（税込）

※3段タイプは別途、1,490円（税込）の大型商品送料がかかります。

サイズ：【2段】幅44、奥行29、高さ73（キャスター含む）cm、【3段】幅44、奥行29、高さ105（キャスター含む）cm

耐荷重量：【天板】2kg、【引出し】（1段あたり）2kg、【ハンドル】1kg

主材：ポリプロピレン

キャスター付き

キャスター部のみ取り付け

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

洗濯物の仕分けに役立つバスケットタイプのランドリーワゴン。

出し入れしやすいフラップ開閉で、フラップ扉は取り出すとそのままバスケットになります！

バスケットは持ち手付きなのもうれしい◎

さらに外枠のサイドと背面は、通気性を考えてスリットが入っています。

カラーは、清潔感があって爽やかな「ブルー」と、

どのようなインテリアにもマッチする、シンプルなテイストの「アイボリー」の2色展開。

どちらもバスケットの表面にミッキーモチーフがオシャレに散りばめられています。

2段と3段の2種類のタイプから選べるのも魅力的☆

使用する場所や用途に合わせて選ぶことができます。

取り外したバスケットは、洗濯物を入れて運ぶのにも重宝しそう！

洗濯物がたっぷりと入るサイズ感なのもポイントです。

樹脂製なので汚れたら水洗いOK◎

下部にはキャスターが付いているので、掃除や移動がスムーズにできます。

タオルなどの収納ボックスとして使うのもオススメ。

一段一段がバスケットになっていて便利な、ディズニーデザイン「ランドリーバスケットワゴン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

