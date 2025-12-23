2段と3段から選べるミッキーモチーフデザイン！ベルメゾン ディズニー「ランドリーバスケットワゴン」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、一段一段がバスケットになっていて便利な、ディズニーデザイン「ランドリーバスケットワゴン」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ランドリーバスケットワゴン」ミッキーモチーフ
© Disney
タイプと価格：【2段】8,990円（税込）、【3段】12,900円（税込）
※3段タイプは別途、1,490円（税込）の大型商品送料がかかります。
サイズ：【2段】幅44、奥行29、高さ73（キャスター含む）cm、【3段】幅44、奥行29、高さ105（キャスター含む）cm
耐荷重量：【天板】2kg、【引出し】（1段あたり）2kg、【ハンドル】1kg
主材：ポリプロピレン
キャスター付き
キャスター部のみ取り付け
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
洗濯物の仕分けに役立つバスケットタイプのランドリーワゴン。
出し入れしやすいフラップ開閉で、フラップ扉は取り出すとそのままバスケットになります！
バスケットは持ち手付きなのもうれしい◎
さらに外枠のサイドと背面は、通気性を考えてスリットが入っています。
© Disney
カラーは、清潔感があって爽やかな「ブルー」と、
© Disney
どのようなインテリアにもマッチする、シンプルなテイストの「アイボリー」の2色展開。
どちらもバスケットの表面にミッキーモチーフがオシャレに散りばめられています。
© Disney
2段と3段の2種類のタイプから選べるのも魅力的☆
使用する場所や用途に合わせて選ぶことができます。
© Disney
取り外したバスケットは、洗濯物を入れて運ぶのにも重宝しそう！
洗濯物がたっぷりと入るサイズ感なのもポイントです。
樹脂製なので汚れたら水洗いOK◎
© Disney
下部にはキャスターが付いているので、掃除や移動がスムーズにできます。
タオルなどの収納ボックスとして使うのもオススメ。
一段一段がバスケットになっていて便利な、ディズニーデザイン「ランドリーバスケットワゴン」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
