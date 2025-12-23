２１日、渤海油田の海洋原油・ガスプラットフォーム。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝）

【新華社北京12月23日】中国石油大手の中国海洋石油集団（CNOOC）は21日、国内最大の海洋油田、渤海油田の年初からの原油・ガス生産量（石油当量）が4千万トンを突破して過去最高を更新、国のエネルギー安全保障と経済・社会の質の高い発展を力強く保障していると発表した。

渤海油田は中国で生産量が最も多く、規模が最も大きい海洋油田で、現在60以上の原油・ガス田と200以上の生産施設を有しており、累計原油生産量は6億トンを超えている。直近5年間の原油・ガス生産量の年平均伸び率は5％で、原油生産量の増加分は全国の増加分の40％近くを占めた。

渤海油田はデジタルトランスフォーメーション（DX）とグリーン（環境配慮型）・低炭素開発の推進を加速し、重要設備の国産化で大きな飛躍を成し遂げ、初の国産浅水海底生産システムの稼働に成功した。秦皇島32―6スマート油田は無人化・省人化、生産・運営の協同化などの技術によって従来の原油・ガス生産をさらに活性化させた。また、油田群の陸上電力供給（陸電）プロジェクトを完成させ、80％超の油田を陸電システムと接続させた。

