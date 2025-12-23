ミャクミャク、年末大忙しロックフェスへ 『レディクレ』コラボ商品発売決定…ビジュアル反響「パンツ履いてる！」【出演ラインナップ一覧あり】
大阪の年末恒例音楽フェス『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』（12月26日〜29日、インテックス大阪）が、大阪・関西万博の「ミャクミャク」とコラボすることが23日、発表された。
【画像】「ミャクミャク様のギターテク見てみたい」レディクレとのコラボビジュアル
「EXPO2025 ミャクミャク」の公式SNSでは、ミャクミャクがギターを携えたロックスタイルのビジュアルを公開。パンツや靴も身につけている。そして「コラボ商品発売決定」と明らかにされた。
ファンからは「ミャクミャク歌う？それとも踊る？」「ミャクミャク様のギターテク見てみたい」「ミャクミャクちゃんパンツ履いてる！」「え。レディクレ行けばよかった。。。」など、多数の声が寄せられている。
FM802が毎年年末に届けるオムニバス・ロック・イベント、ロック大忘年会。今年は、大阪・関西万博イヤーを記念して、コロナ禍に制限人数で行われた2022年以来の3年ぶりの4DAYS開催となる。
■『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』
日時：2025年12月26日（金）、27日（土）、28日（日）、29日（月）10:00
OPEN・11:00 START
会場：インテックス大阪
出演
12月26日（金）
OKAMOTO'S
CLAN QUEEN
Creepy Nuts
Kroi
コレサワ
go!go!vanillas
Suchmos
Chevon
シャイトープ
シンガーズハイ
Tele
TenTwenty
にしな
ハルカミライ
BUMP OF CHICKEN
BIGMAMA
Fear, and Loathing in Las Vegas
HEY-SMITH
マルシィ
MAN WITH A MISSION
WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：TRACK15
LIVE HOUSE Antenna：35.7／TOOBOE／NEE／berry meet
12月27日（土）
アイナ・ジ・エンド
ASIAN KUNG-FU GENERATION
indigo la End
カネヨリマサル
クリープハイプ
GLIM SPANKY
サカナクション
THE BAWDIES
sumika
田淵智也 40th Anniversary special
Chilli Beans.
ねぐせ。
Hump Back
羊文学
flumpool
フレデリック
Lucky Kilimanjaro
リーガルリリー
Laura day romance
OPENING HEAVY ROTATION ACT：muque
LIVE HOUSE Antenna：トンボコープ／ハク。／MONO NO AWARE／luv
12月28日（日）
ano
[Alexandros]
Omoinotake
9mm Parabellum Bullet
Saucy Dog
SCANDAL
スキマスイッチ
SUPER BEAVER
ストレイテナー
DISH//
This is LAST
東京スカパラダイスオーケストラ
ハンブレッダーズ
BURNOUT SYNDROMES
Vaundy
PEOPLE 1
BLUE ENCOUNT
ヤバイTシャツ屋さん
山内総一郎
reGretGirl
レトロリロン
OPENING HEAVY ROTATION ACT：yutor
LIVE HOUSE Antenna：Arakezuri／Klang Ruler／プッシュプルポット／Blue Mash
12月29日（月）
Aooo
秋山黄色
打首獄門同好会
FM802＆怒髪天 presents レディクレ歌合戦
ELLEGARDEN
KANA BOON
キタニタツヤ
キュウソネコカミ
Conton Candy
サバシスター
サンボマスター
SHISHAMO
THE ORAL CIGARETTES
w.o.d.
10-FEET
TOTALFAT
なとり
04 Limited Sazabys
BRAHMAN
マカロニえんぴつ
milet
OPENING HEAVY ROTATION ACT：the paddles
LIVE HOUSE Antenna：Enfants／チョーキューメイ／Dios／LET ME KNOW
