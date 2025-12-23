»³Î¤Î¼ÂÀ¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹â»Ù»ýÎ¨°Ý»ý¤Ë¸«²ò¡Ö¤ä¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤¬Àµ¤·¤¤¤Ã¤ÆÌÕ¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDayDay.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ2¥«·î¡£³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï°ÍÁ³¤È¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»³Î¤¤Ï¼«¤é³¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î´Ø¿´»ö¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡Ö¥¸¥«¥®¥¡×¤Ç¤ÎÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¡È²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¸¢¤Ê¤Î¤«¡É¤È¤«¡¢¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¡¢À¨¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯¼£¤ò¼«Ê¬»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÊÌ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¯¸¢¤¬¤ä¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤¬Àµ¤·¤¤¤Ã¤ÆÌÕ¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÄ¾¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤âµ¤¤Å¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«Â³¤±¤ë¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£