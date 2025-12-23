英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。“ドラマ出演者”との2ショットを披露した。

女優の郄石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でヘブン役を演じているトミー・バストウは「今日この人にばったり遭遇」「一緒に写真も撮らせてくれた！！！！いい人だった」とコメントし、私服姿でヘブンのパネルと並んだ2ショットを披露。

「ばけばけ」は朝ドラ通算113作目で「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を「SHOGUN将軍」で真田広之と共演しポルトガル司祭役を演じたトミー・バストウが務めている。

この投稿にフォロワーからは「いいなー、わたしも遭遇したい」「今も撮影中ですかね〜？」「日本に居る間に日本のいろんな事を学んで楽しんでいれたら嬉しいです」「私もお写真ネガイマス！」「双子かと思いましたぁ」「お互いナイスガイですね！」などのコメントが寄せられた。