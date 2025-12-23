お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が23日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」をめぐるネット上の批判について反論した。

塙は「何かM−1終わって、ネットニュースが多いじゃない。M−1関連の。何か点数をいろいろ分析するやついっぱいいるんだけど。点差がもっとちょっと開くように、なんで審査員は点数を広げないんだって」と切り出した上で「だとしたら宮本亞門さんはどうなんだっていう話じゃないですか？」と投げかけた。

演出家の宮本亞門氏はフジテレビ系合唱バトル番組「オールスター合唱バトル」（22日放送）で審査員として出演。「宮本さんと新妻聖子さんはみんな、99か100しかつけてないんだよ？ おかしいだろ！」とツッコミを入れた。

相方の土屋伸之も「誰と比べてんだよ!」と言いつつ「去年かおととしから思ってた」と、宮本氏の「100点・99点連発」に同調した。

たくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制し、第21代王者に輝いた。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。