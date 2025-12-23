¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¤¬£³£°ËüÁý¤Î£±£²£³£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡àºäËÜ½Îá½é»²²Ã¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£³Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£³£°Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð£±£²£³£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¡¢³«ËëÁ°¤«¤é¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡££³·î¤Ë¡Öº¸¼ê¼óÍîì¹üîì¹üÀÞ¡×¤ò´µ¤¤¸Î¾ãÈÉÆþ¤ê¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£··î¤Ëº¸£Ô£Æ£Ã£ÃÂ»½ý¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ò¼Âà¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î£¹·î¤Ë¥×¥í½é¤Î°ì·³¤Ë¾º³Ê¡££¹·î£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£±³ä£±Ê¬£±ÎÒ¡¢£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÙ¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÀÐÄÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°ì·³½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£±·î¤Ë¤ÏºäËÜ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÀÐÄÍ¡£Æ´¤ì¤ÎàºäËÜ½ÎáÆþÌç¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¤ÏÁ´Éô¤¬¤¹¤´¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î£±·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ³«Ëë°ì·³¤òÁÀ¤¦ÇØÈÖ¹æ£²£³¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£