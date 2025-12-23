松井祐香里Instagramより

【モデルプレス＝2025/12/23】北陸ご当地アイドル・ほくりくアイドル部の松井祐香里が12月21日、自身のInstagramを更新。サンタクロースコスプレに着替える動画を公開し、話題になっている。

◆松井祐香里「サンタに着替え」動画公開


松井は「サンタに着替え」とつづり、コスプレに着替える動画を公開。「なんでも攻めたもん勝ち」ともコメントし、ミニスカートでタイツを履き、撮影中にポーズを決める姿を披露している。

◆松井祐香里の着替え動画が話題


この投稿にファンからは「際どい」「サービスショットすぎる」「眼福です」「このサンタさん来てほしい」「見えそう」「かなり攻めてる」などといったコメントが寄せられている。

松井は石川県出身、地元密着型アイドル「ほくりくアイドル部」のキャプテンとして活動中。いしかわ観光特使、ミス・ワールド・ジャパン石川代表などの経歴も公表している。（modelpress編集部）

