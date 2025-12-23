THE RAMPAGE¿ÀÃ«·òÂÀ¡¢±éµ»Ä©Àï¤Ë°ÕÍß¡ÖËÍ¤¬¤ä¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¢¤ì¤Ð´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡Û16¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×THE RAMPAGE¤Î¿ÀÃ«·òÂÀ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¸÷¤È±Æ ¿ÀÃ«·òÂÀ 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
【写真】神谷健太、現場が沸いた「奇跡の1枚」
¡Ö¸÷¤È±Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Åìµþ¤È²Æì¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÀÃ«¤ÎÅ»¤¦¿§µ¤¤äÆâ¤ËÈë¤á¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿1ºý¡£²Æì¥í¥±Ãæ¤ËµÞî±»£±Æ¤Ç¤¤¿¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ä¡¢²¸»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÀÃ«¤Î²¹¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·òÂÀ¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡¢ËÍ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç±«¤ÎÆü¤Ë¿²¤ë¤È¤«¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö²Æì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê³¹¤À¤·¡¢Åìµþ¤âÅìµþ¤Ç¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê³¹¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐÈæ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÍ¿ÆáÎæ¡ÊÎÜÍ£¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¸å¤Ç2¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿ÀÃ«¤Ï¡ÖÊ¬¤±¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÉô²°¤Ë²ñ¼Ò¤Î¤â¤Î¤ò1¤Ä¤âÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥Ý¥ê¥·¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿»Å»ö¤â¿È¤¬Æþ¤ë¤·¡¢¥ª¥Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¥ª¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼Ì¿¿½¸¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÂ¾¤Ï¡ËÌµ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤«¤Ã¤Á¤êÊ¬¤±¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤À¤é¤À¤é¤·¤¿À¸³è¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥Õ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â°Õ³°¤È¡¢¥¸¥à¤È¤«¤Ë¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ç¤â¡£¥ª¥ó¤Î¥¸¥à¤È¥ª¥Õ¤Î¥¸¥à¤Ç¤Þ¤¿°ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Õ¤Î¥¸¥à¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«ÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤ÀÁö¤Ã¤¿¤ê¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥ó¤Ï¤´¤ê¤´¤ê¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤¿¤ÀÁö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¹Ô¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¿ì¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥ª¥Õ¤Î¥¸¥à¡£¥¸¥à¤Ë¤Ï°ì±þ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Ë¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢º£Ç¯¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç1¡¦2ÈÖ¤òÁè¤¦¥é¥¤¥ÖÎÌ¤òº£Ç¯¤·¤Þ¤·¤Æ¡£THE RAMPAGE¡¢MA55IVE THE RAMPAGE¡¢¤¢¤ÈEXILE¤âº£Ç¯¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯¤ÏMA55IVE THE RAMPAGE¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢THE RAMPAGE¤Ç¤â¡¢ÍèÇ¯¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´î¤Ð¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¤è¤ê¥Þ¥¤¥¯¡¢²Î¤È¤«¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤È¤«¤ÏÉ½¸½¤Î°ì´Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²Î¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¤Ï±éµ»¤È¤«¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ËÍ¤¬¤ä¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë40ºÐ¡Á50ºÐ¤È¡¢Ãæ¿È¤Î¤¢¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
