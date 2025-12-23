ハセガワ、2026年3月発売予定の艦船・航空機モデル新製品を公開「アメリカ海軍 護衛空母 CVE-84 シャムロック ベイ」などがラインナップ
【ハセガワ：2026年3月艦船・航空機モデル新製品】 12月23日 公開
ハセガワは、2026年3月発売予定の艦船・航空機モデル新製品を公開した。
公開された新製品には1/350スケールプラモデル「アメリカ海軍 護衛空母 CVE-84 シャムロック ベイ」をはじめ、「J35Ö ドラケン “オーストリアン ブラック スペシャル”」、「EA-18G グラウラー “VAQ-131 ランサーズ 2025”」、「A-1H スカイレイダー “VA-25 ミグキラー”」、「日本航空 ボーイング 737-800」の5商品が発売する。
アメリカ海軍 護衛空母 CVE-84 シャムロック ベイ
2026年4月1日ごろ発売予定
価格：11,440円
スケール：1/350
J35Ö ドラケン “オーストリアン ブラック スペシャル”
2026年3月18日ごろ発売予定
価格：5,060円
スケール：1/48
PHOTO：KATSUHIKO TOKUNAGA
EA-18G グラウラー “VAQ-131 ランサーズ 2025”
2026年3月14日ごろ発売予定
価格：4,730円
スケール：1/72
A-1H スカイレイダー “VA-25 ミグキラー”
2026年3月21日ごろ発売予定
価格：3,740円
スケール：1/72
日本航空 ボーイング 737-800
2026年3月21日ごろ発売予定
価格：1,980円
スケール：1/200
PHOTO：HAJIME ISHIHARA
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.